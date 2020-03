KABAR PASAR: Menanti Injeksi Stimulus Fiskal, Trust Investor Menguat

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah berita menjadi topik utama harian Bisnis Indonesia hari ini, Senin (30/3/2020), di antaranya penantian terhadap injeksi stimulus fiskal dalam jumlah besar.

Berikut ini ringkasan sejumlah topik utamanya:

Menanti Injeksi Stimulus Fiskal. Pemerintah didorong untuk segera menggelontorkan stimulus fi skal dalam jumlah besar guna menangkal dampak penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat.

Ekonom Senior Insitute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan memper kirakan besaran sti mulus yang dibutuhkan yakni di atas 5% dari produk domestik bruto

Trust Investor Menguat. Bisnis, JAKARTA — Sederet stimulus yang dilepaskan Otoritas Jasa Keuangan dan Self Regulatory Organization pada kuartal I/2020 dinilai cukup ampuh dalam menenangkan pasar yang bergejolak di tengah penyebaran pandemik COVID-19.

Konsumsi Bakal Melemah. Pengusaha meminta adanya keringanan pembayaran tunjangan hari raya (THR) hingga 50% bagi perusahaan yang sangat terdampak terhadap pandemi COVID-19 meski usulan ini diyakini berdampak pada pelemahan daya beli dan konsumsi masyarakat.

G20 Bersatu Atasi COVID-19 Tidak ada upacara pembukaan maupun makan malam dan foto bersama para pemimpin dunia. Pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 sejak 2008, pertemuan digelar secara virtual, Kamis, 26 Maret 2020 malam.

Pada situasi normal, KTT berlangsung selama 2 hari berturut-turut di negara tuan rumah. Namun, dalam keadaan darurat ini, durasi KTT hanya 90 menit saja. Raja Salman bin Abdulaziz memimpin jalannya konferensi yang sedianya digelar di Riyadh.

Microsoft Akuisisi Perusahaan 5G. Raksasa teknologi Microsoft Corp. terus mengembangkan bisnisnya lewat aksi akuisisi perusahaan pembuat perangkat lunak 5G, Affirmed Networks Inc.