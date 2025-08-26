Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pertemuan Trump-Lee Bukukan Investasi Jumbo, dari Boeing hingga Hyundai

Pertemuan Trump-Lee menghasilkan kesepakatan bisnis senilai US$50 miliar, termasuk pesanan Boeing dan GE Aerospace. Kesepakatan ini menghindarkan Korea Selatan dari tarif 25% AS.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 12:06
Share
Presiden AS Donald Trump berpidato dalam penandatanganan perintah eksekutif di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, AS, Kamis, 31 Juli 2025./Bloomberg-Eric Lee
Presiden AS Donald Trump berpidato dalam penandatanganan perintah eksekutif di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, AS, Kamis, 31 Juli 2025./Bloomberg-Eric Lee

Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan tatap muka pertama antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis jumbo, termasuk kontrak Boeing dan GE Aerospace senilai US$50 miliar.

Melansir Bloomberg pada Selasa (26/8/2025), kesepakatan tersebut menegaskan kelanjutan pakta dagang menit terakhir yang dicapai pada akhir Juli lalu, yang menetapkan tarif 15% atas impor AS dari Korea Selatan. Kesepakatan ini memungkinkan Seoul terhindar dari tarif 25% yang sempat diancam Trump.

Meski Presiden Lee melakukan berbagai upaya lobi, dan Trump sebelumnya menuding Korea Selatan memberlakukan tarif lebih tidak adil dibandingkan China, ketentuan tarif 15% tersebut tetap berlaku.

Industri penerbangan menjadi pemenang utama dari pertemuan kedua pemimpin. Korean Air Lines Co. sepakat memesan lebih dari 100 pesawat Boeing senilai US$36,2 miliar serta meneken kontrak senilai US$13,7 miliar dengan GE Aerospace untuk pasokan mesin dan layanan perawatan. 

Selain itu, sektor pelayaran, energi, dan transportasi AS juga akan terdongkrak lewat janji investasi tambahan dari pihak Korea Selatan.

Berikut rangkuman komitmen utama pascaperundingan Trump–Lee:

Baca Juga

Penerbangan

Korean Air meneken perjanjian pembelian terbesar sepanjang sejarah maskapai tersebut, meliputi 50 unit Boeing 737 Max 10, 25 unit 787 Dreamliner, 20 unit 777-9, dan 8 unit kargo 777X.

Dengan kesepakatan terbaru ini, total pesanan Boeing oleh Korean Air tahun ini menembus 150 pesawat, lebih dari dua kali lipat armada eksisting buatan pabrikan AS tersebut.

Energi

Korea Gas Corp. sepakat membeli tambahan gas alam cair (LNG) asal AS hingga 3,3 juta ton per tahun mulai 2028 selama 10 tahun dari perusahaan seperti Trafigura.

Selain itu, Centrus Energy Corp. menandatangani nota kesepahaman dengan Korea Hydro & Nuclear Power Co. dan Posco International untuk menjajaki investasi dalam ekspansi pabrik pengayaan uranium Centrus di Ohio.

Otomotif & Robotik

Hyundai Motor Group berencana meningkatkan investasinya di AS menjadi US$26 miliar hingga 2028, naik US$5 miliar dari rencana sebelumnya. Investasi mencakup pembangunan pabrik baja baru di Louisiana, ekspansi produksi mobil, serta fasilitas robotik berkapasitas 30.000 unit per tahun. Rencana ini diproyeksikan menciptakan 25.000 lapangan kerja baru.

Kapal Laut

Samsung Heavy Industries Co. meneken kemitraan strategis dengan Vigor Marine Group asal AS untuk layanan perawatan dan perbaikan kapal Angkatan Laut AS.

Perusahaan juga berencana memperluas kerja sama ke kapal komersial dan khusus, serta mengeksplorasi proyek pembangunan kapal bersama dengan galangan kapal AS. 

Komitmen ini sejalan dengan investasi Korsel senilai US$150 miliar pada Juli lalu untuk mendukung kebangkitan industri perkapalan AS sekaligus memperkuat posisinya sebagai alternatif strategis bagi China.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver BlackRock Cs di Saham Semen SMGR INTP
Premium
1 jam yang lalu

Manuver BlackRock Cs di Saham Semen SMGR INTP

Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)
Premium
1 jam yang lalu

Peluang Bertumbuh Mega Manunggal Property (MMLP) di Tangan Astra (ASII)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Imbas Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook, Harga Emas Melesat

Imbas Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook, Harga Emas Melesat

Bursa Asia Melemah Ikuti Dolar AS usai Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook

Bursa Asia Melemah Ikuti Dolar AS usai Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook

Nego Dagang Berlanjut, Kanada Siap Temui AS Usai Cabut Tarif Balasan

Nego Dagang Berlanjut, Kanada Siap Temui AS Usai Cabut Tarif Balasan

Korsel Gagal Lobi AS, Trump Kekeuh Tarif Impor 15%

Korsel Gagal Lobi AS, Trump Kekeuh Tarif Impor 15%

AS Hentikan Program Proyek Tenaga Surya di Pertanian, Saham Perusahaan PLTS Naik

AS Hentikan Program Proyek Tenaga Surya di Pertanian, Saham Perusahaan PLTS Naik

Manuver Diam-Diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

Manuver Diam-Diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

Presiden Korsel Lee Jae Myung Temui Trump, Tarif hingga Korea Utara jadi Fokus

Presiden Korsel Lee Jae Myung Temui Trump, Tarif hingga Korea Utara jadi Fokus

Momentum Perang Tarif Topang Ekspansi Kawasan Industri, Investasi Melesat

Momentum Perang Tarif Topang Ekspansi Kawasan Industri, Investasi Melesat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rakyat Diimbau Patuh Pajak, Tapi Korupsi Datang Silih Berganti
Pajak
9 menit yang lalu

Rakyat Diimbau Patuh Pajak, Tapi Korupsi Datang Silih Berganti

Pertemuan Trump-Lee Bukukan Investasi Jumbo, dari Boeing hingga Hyundai
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Pertemuan Trump-Lee Bukukan Investasi Jumbo, dari Boeing hingga Hyundai

Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Anomali Stok Beras, Tertinggi Sepanjang Sejarah tetapi Harga Melonjak

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%
Energi & Tambang
25 Agt 2025 | 13:10 WIB

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook Buntut Dugaan Penipuan KPR
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook Buntut Dugaan Penipuan KPR

Bulog Bakal Permudah Pedagang Pesan Beras SPHP Lewat WhatsApp
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Bulog Bakal Permudah Pedagang Pesan Beras SPHP Lewat WhatsApp

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025

2

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

3

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran

4

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

5

WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp4,78 Triliun untuk Bisnis Berkelanjutan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Rapat Paripurna DPR RI Sahkan Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta Persetujuan Naturalisasi 9 Atlet
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025

2

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

3

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran

4

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

5

WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp4,78 Triliun untuk Bisnis Berkelanjutan