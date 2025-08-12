Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Siap-siap! Ada Eksodus Produsen Logam dari China-India Dampak Tarif Trump

Relokasi pabrik logam dasar ke Indonesia diprediksi berpotensi meningkat akibat penurunan tarif AS. Namun, investor waspada transshipment dan insentif.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:50
Share
Pekerja melakukan proses pencetakan feronikel di salah satu pabrik tambang milik Harita Nickel di Pulau Obi, Maluku Utara. Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Pekerja melakukan proses pencetakan feronikel di salah satu pabrik tambang milik Harita Nickel di Pulau Obi, Maluku Utara. Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) mengungkap potensi peningkatan relokasi pabrikan industri pengerjaan logam dasar dari berbagai negara ke Indonesia. Hal ini dipicu penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) untuk produk RI menjadi 19%. 

Ketua Umum Gamma Dadang Asikin mengatakan, kesepakatan kedua negara untuk menurunkan tarif bea masuk ke AS akan memberikan dampak positif yakni menarik investasi masuk ke Indonesia, baik ekspansi pabrik maupun relokasi. 

"Kami meyakini dan mempunyai harapan akan ada kenaikan investasi di sektor industri yang angkanya masih menjadi perhitungan para pengamat ekonomi, perkiraan saya kenaikannya antara 1,5%-2%," kata Dadang kepada Bisnis, Selasa (12/8/2025). 

Menurut Dadang, relokasi industri dari negara-negara produsen logam dasar seperti China hingga India ke Indonesia bisa terjadi usai Presiden AS Donald Trump mengancam tarif tinggi untuk kedua negara tersebut, meskipun negosiasi masih berlanjut hingga kini. Pasalnya, tarif resiprokal bagi industri berorientasi ekspor sangat memengaruhi daya saing dan nilai akhir suatu produk.

Namun, para investor juga melihat hal lain dari aspek insentif sebelum memindahkan pabrik ke Indonesia. Selain itu, klausul transshipment yang ditentang AS dari negara tertentu juga dapat membuat investor maju mundur untuk mengalihkan usahanya ke RI. 

"Adanya klausul anti-transshipment, di mana dalam kesepakatan berpotensi menghalangi relokasi dari China yang memang ditarget sebagai lawan AS yang menjadi dasar AS menerapkan kebijakan ini," tuturnya. 

Baca Juga

Dia mencontohkan Vietnam yang kini telah diberikan ketentuan tarif 40% untuk barang transshipment. Jika Indonesia juga memasukkan produk China untuk kemudian diekspor ke AS, maka bukan tidak mungkin ada ketentuan tarif tambahan lebih dari Vietnam. 

"Jika produk China diproduksi ulang di Indonesia, tarif tambahan tetap bisa dikenakan sehingga membuat relokasi ke Vietnam lebih menarik karena klausul serupa Vietnam lebih ringan dibanding Indonesia," tuturnya. 

Di sisi lain, pihaknya menyoroti potensi ekspansi industri berkat hilirisasi yang tengah masif dilakukan. Menurut Dadang, sektor logam dasar sedang tumbuh meskipun dengan sikap berhati-hati. 

Adapun, merujuk data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM realisasi investasi sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya tercatat mencapai Rp67,11 triliun dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan total 5.272 proyek pada triwulan II/2025. 

Realisasi investasi sektor tersebut turun dari periode yang sama tahun sebelumnya atau triwulan II/2024 yang mencapai Rp74 triliun dengan total 2.790 proyek. 

Meski turun, Dadang menyebut, subsektor industri logam dasar dan barang logam (bukan mesin) merupakan penyumbang terbesar dengan nilai Rp134,4 triliun atau sekitar 14,3% dari total investasi semester I/2025. 

Untuk menggenjot investasi dan relokasi dari pemain global ke dalam negeri, pihaknya mendorong perbaikan regulasi dan birokrasi yang hingga saat ini dinilai masih tumpang tindih antara kebijakan daerah dengan pusat. 

Tak hanya itu, perizinan, kepastian hukum investasi, dan konsistensi kebijakan sinergi pusat-daerah, serta penyederhanaan sangat juga dinilai penting. 

"Kelanjutan peningkatan infrastruktur dan kawasan industri sehingga konektivitas dan penurunan biaya logistik. Pemerintah telah menyiapkan misalnya kawasan industri seperti Brebes [KIB], Kawasan Industri Terpadu Batang [KITB] dan lainnya yang mempermudah perizinan dan harga lahan kompetitif," tuturnya. 

Lebih lanjut, Dadang mendorong penguatan sumber daya manusia yang fokus pada pelatihan tenaga kerja terampil, fleksibilitas ketenagakerjaan, sistem pendidikan berbasis industri atau disebut vokasi atau pendidikan sistem ganda. 

"Menarik investasi industri pengolahan dengan basis hilirisasi komoditas dapat mengoptimalkan rantai nilai lokal dan sustainable sehingga efek domino yang ditimbulkan dari kegiatan investasi tersebut bisa mempunyai daya dorong pertumbuhan industri pendukung," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim
Premium
6 menit yang lalu

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim

ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline
Premium
36 menit yang lalu

ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Tarif Trump Jadi Angin Segar, Zyrex (ZYRX) Mulai Ekspor Perdana ke AS Bulan Ini

Tarif Trump Jadi Angin Segar, Zyrex (ZYRX) Mulai Ekspor Perdana ke AS Bulan Ini

Serangkaian Dampak Tarif Trump ke Teknologi Energi Bersih

Serangkaian Dampak Tarif Trump ke Teknologi Energi Bersih

Manufaktur Tumbuh 5,6% pada Kuartal II/2025, 4 Sektor Ini Masih Kontraksi

Manufaktur Tumbuh 5,6% pada Kuartal II/2025, 4 Sektor Ini Masih Kontraksi

Perang Dagang AS-China, RI Berpotensi Terima Relokasi Pabrik Tekstil dan Logam Dasar

Perang Dagang AS-China, RI Berpotensi Terima Relokasi Pabrik Tekstil dan Logam Dasar

Menyulam Mimpi di Bahodopi

Menyulam Mimpi di Bahodopi

Airlangga Klaim Tak Ada Negara Bisa Tandingi Efisiensi Produksi Logam Indonesia

Airlangga Klaim Tak Ada Negara Bisa Tandingi Efisiensi Produksi Logam Indonesia

Dubes Jepang Soal Relokasi Industri Imbas Tarif Trump: Masih Terlalu Dini

Dubes Jepang Soal Relokasi Industri Imbas Tarif Trump: Masih Terlalu Dini

Chatib Basri Sebut Tarif Trump Bisa Bikin Investor Lirik Investasi ke RI

Chatib Basri Sebut Tarif Trump Bisa Bikin Investor Lirik Investasi ke RI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kopdes Merah Putih Bakal Jual Obat Lebih Murah 20% dari Ritel Modern
Jasa & Niaga
9 menit yang lalu

Kopdes Merah Putih Bakal Jual Obat Lebih Murah 20% dari Ritel Modern

Pedagang Beras Cipinang Takut Jualan Gegara Isu Oplosan, Mendag: Sudah Tertangani
Jasa & Niaga
24 menit yang lalu

Pedagang Beras Cipinang Takut Jualan Gegara Isu Oplosan, Mendag: Sudah Tertangani

Prabowo Perintahkan Perbaikan Birokrasi Usai Dirut Agrinas Mundur
Jasa & Niaga
32 menit yang lalu

Prabowo Perintahkan Perbaikan Birokrasi Usai Dirut Agrinas Mundur

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
22 jam yang lalu

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

Ada IP-CEPA, Mendag Bidik Perdagangan RI-Peru Tembus Rp15,65 Triliun
Jasa & Niaga
40 menit yang lalu

Ada IP-CEPA, Mendag Bidik Perdagangan RI-Peru Tembus Rp15,65 Triliun

Dirut Agrinas Mundur, Pengamat Soroti Tata Kelola BUMN Pangan
Jasa & Niaga
54 menit yang lalu

Dirut Agrinas Mundur, Pengamat Soroti Tata Kelola BUMN Pangan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

3

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

4

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

5

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Gladi Kotor Upacara HUT Ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

3

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

4

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

5

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom