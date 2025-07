Daftar 10 Produsen Minyak dan Gas Terbesar di Indonesia per Mei 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkap 10 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas (migas) dengan realisasi produksi terbesar hingga 31 Mei 2025.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, rata-rata capaian lifting migas dari KKKS yakni sebesar 96,6% dari target yang dipatok dalam APBN 2025. Sebagian besar dari KKKS telah melampaui capaian target tersebut.

"Kalau kita lihat kolom yang paling kanan, alhamdulillah BP sudah melebihi target APBN. Kemudian, Pertamina EP sudah 96,6%, ExxonMobil sudah melebihi target," kata Djoko dalam RDP Komisi XII DPR RI, Selasa (1/7/025).

Adapun, realisasi lifting migas dari BP Berau Ltd mencapai 304 million barrels of oil equivalent per day (Mboepd) year to date (ytd) dan realisasi produksi migas mencapai 383 Mboepd ytd. Capaian tersebut telah melampaui target APBN sebesar 294 Mboepd atau mencapai 103,5%.

Posisi kedua ditempati oleh PT Pertamina EP yang realisasinya mencapai 96,6% target APBN yakni sebesar 178 Mboepd untuk lifting dan 215 Mboepd untuk produksi. Adapun, target lifting di APBN yakni 184 Mboepd.

Selanjutnya, ExxonMobil berada di posisi ketiga yakni dengan realisasi lifting sebanyak 152 Mboepd dan realisasi produksi 159 Mboepd. Capaian tersebut telah melebihi target APBN yakni 136 Mboepd atau mencapai 112%.

"Kemudian Pertamina Hulu Rokan ini 94,5%, Medco sudah melebihi target, PHM [Pertamina Hulu Mahakam] sudah melebihi target, ENI sudah melebihi target, Petrochina 91,6%, Medco Natuna 71,9%, Petronas 94,5%, dan K3S lainnya 87,1%. Total rata-rata 96,6%," ujarnya.

Daftar 10 Produsen Migas Terbesar di Indonesia per Mei 2025: