Trump Perintahkan Perusahaan Farmasi Pangkas Harga Obat-obatan di AS

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berupaya memangkas harga obat-obatan bagi warga Amerika dengan lebih menyesuaikan biaya mereka dengan harga yang lebih rendah yang dibayarkan di luar negeri.

Melansir Bloomberg pada Selasa (13/5/2025), Trump bermaksud melakukannya dengan membawa perusahaan farmasi ke meja perundingan. Dia menandatangani perintah eksekutif pada Senin (12/5/2025) waktu setempat yang meminta mereka untuk menurunkan harga secara sukarela atau menghadapi tindakan regulasi.

Warga Amerika membayar lebih mahal untuk obat-obatan dibandingkan negara lain di dunia, yang mendorong inovasi dan pertumbuhan industri farmasi. Trump mengatakan bahwa ini berarti warga Amerika mensubsidi perawatan kesehatan negara asing.

Selain menegaskan bahwa AS harus membayar lebih sedikit untuk obat-obatan, Trump menyarankan agar negara-negara lain membayar lebih banyak. Dalam perintah tersebut, dia mengarahkan Perwakilan Dagang AS dan Departemen Perdagangan AS untuk mengambil tindakan terhadap apa yang menurut pejabat Gedung Putih sebagai kebijakan yang tidak masuk akal atau diskriminatif yang menekan harga obat-obatan di luar negeri.

Trump juga menyasar manajer manfaat farmasi, yang berfungsi sebagai perantara antara pembuat obat dan perusahaan asuransi. Perintah tersebut mengarahkan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS untuk menemukan cara agar pembuat obat dapat menjual langsung kepada pasien dengan harga yang lebih rendah, meskipun tidak ada rincian tentang bagaimana hal itu akan terjadi.

Pejabat Gedung Putih mengatakan mereka akan fokus pada Medicare, program kesehatan pemerintah untuk orang tua, dan obat-obatan penurun berat badan. Para pejabat mengatakan mereka juga ingin melihat harga obat yang lebih rendah di seluruh pasar asuransi.

Pemerintah juga dapat mendatangkan lebih banyak obat-obatan dari luar negeri sebagai metode untuk mendapatkan pengaruh pada perusahaan farmasi.

Meskipun mengimpor obat-obatan secara umum ilegal, pengecualian telah dibuat untuk penggunaan pribadi dan banyak warga Amerika membeli obat-obatan dari Kanada. Pemerintah mungkin akan mulai mendatangkan obat-obatan dari negara lain jika industri tidak mulai bernegosiasi secara memadai, kata para pejabat.

Pendekatan baru ini melampaui apa yang Trump lakukan pada pemerintahan pertamanya dengan memangkas berbagai program yang digunakan untuk mengakses obat-obatan.

Pada masa jabatan pertamanya, Trump menggunakan taktik negosiasi serupa untuk mencoba mendorong perusahaan farmasi menurunkan harga. Dia menandatangani perintah eksekutif tentang kebijakan penetapan harga obat, lalu menyembunyikannya dari publik untuk mencoba menggunakannya sebagai daya ungkit negosiasi.

Tindak lanjut akhirnya datang terlambat dalam masa jabatannya, dan akhirnya gagal karena beratnya tantangan hukum.

Perusahaan farmasi telah memperkirakan — dan mengkhawatirkan — tindakan terhadap harga obat-obatan. Namun, perintah tersebut jauh lebih lemah dari yang mereka perkirakan.

Saham perusahaan farmasi besar awalnya turun setelah Trump mengisyaratkan tindakan terhadap harga obat-obatan di media sosial pada Minggu malam, kemudian naik ketika rincian perintah tersebut muncul sepanjang Senin pagi.

"Perintah eksekutif tersebut tidak jelas dan hanya sedikit rincian tentang penerapannya," tulis Michael Yee, analis Jefferies, dalam sebuah catatan kepada klien. "Reaksi sahamnya positif, dengan interpretasi 'lebih baik daripada yang ditakutkan.'"

Eli Lilly & Co., Pfizer Inc., Bristol Myers Squibb Co. dan Merck & Co. semuanya naik dalam perdagangan di New York pada Senin.

Dalam sebuah pernyataan, seorang perwakilan CVS memuji pekerjaan yang dilakukan perusahaan untuk menurunkan biaya resep sambil mengatakan industri farmasi terus menaikkan harga secara berlebihan kepada konsumen Amerika. Sementara itu, juru bicara Merck dan Novo menolak berkomentar.

Perwakilan Lilly mengatakan perusahaan setuju harga harus dibagi secara lebih adil di seluruh negara maju, dan cara terbaik untuk memangkas biaya bagi orang Amerika adalah"jika perantara mengambil lebih sedikit untuk diri mereka sendiri. Adapun, Johnson & Johnson, Pfizer, dan Bristol Myers tidak menanggapi permintaan komentar.

Perintah eksekutif tersebut merupakan salah satu dari banyak tekanan politik terhadap industri obat, dengan pemerintahan Trump juga diperkirakan akan mengumumkan tarif pada produk farmasi di masa mendatang