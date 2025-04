Trump Kaji Tarif Baru untuk Smartphone Hingga Semikonduktor

Presiden AS Donald Trump berjanji akan tetap mengenakan tarif pada smartphone hingga semikonduktor setelah menangguhkan bea untuk barang-barang tersebut.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berjanji akan tetap mengenakan tarif pada smartphone, komputer, hingga semikonduktor setelah menangguhkan bea untuk barang-barang tersebut pekan lalu.

Penangguhan pada Jumat (11/4/2025) lalu — membebaskan berbagai barang elektronik populer dari tarif 125% pada China dan tarif tetap 10% di seluruh dunia — bersifat sementara dan merupakan langkah prosedural dalam rencana lama untuk menerapkan pungutan khusus yang berbeda pada sektor tersebut. Trump menekankan rencananya pada Minggu kemarin.

"Tidak ada yang 'lepas dari tanggung jawab,'" kata Trump dalam sebuah unggahan media sosial dikutip dari Bloomberg, Senin (14/4/2025), yang dikeluarkan tak lama setelah dia menyelesaikan permainan golfnya pada Minggu waktu setempat.

Dia menambahkan, produk yang dikecualikan hanya berpindah ke 'kelompok' tarif yang berbeda. Pemerintahannya juga akan mengkasi semikonduktor dan seluruh rantai pasokan elektronik.

Secara keseluruhan, komentar dari Trump dan dua kepala perdagangan utamanya adalah pengingat yang jelas tentang cakupan serangan tarif yang direncanakannya. Namun, manuver tersebut berarti berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan, tanpa tarif tambahan pada rangkaian telepon dan komputer sebelum tarif sektoral khusus pada elektronik berlaku.

Hal tersebut membuka peluang bagi perusahaan dan pelobi untuk mendorong parameter dan pengecualian yang berbeda.

Pengecualian tersebut dipublikasikan dalam dokumen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS pada Jumat pekan lalu, dan merupakan langkah untuk mengalihkan produk-produk tersebut pada akhirnya ke pungutan yang berbeda, yang telah lama diancam Trump untuk semikonduktor, tanpa menentukan cakupannya.

Trump telah memisahkan sektor-sektor yang dia rencanakan untuk secara khusus menjadi target agar tidak terkena pungutan tersebut dan pungutan menyeluruh di negara-negara yang diberlakukannya bulan ini dalam pengumuman "Hari Pembebasan" yang memicu aksi jual pasar.

Jeda tersebut tetap merupakan kemenangan sementara bagi Apple Inc. dan produsen lain yang bergantung pada manufaktur China. Sementara itu, pemerintah China juga menyambut baik pengecualian tersebut dan mendesak Trump untuk bertindak lebih jauh.

"Ini adalah langkah kecil AS untuk mengoreksi tindakan salahnya berupa 'tarif timbal balik' sepihak", kata Kementerian Perdagangan China dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun WeChat resminya.

Kementerian tersebut mendesak AS untuk mengambil langkah besar dalam menghapuskan tindakan salah tersebut sepenuhnya, dan kembali ke jalur yang benar untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang setara berdasarkan rasa saling menghormati.

Namun, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan pejabat pemerintah lainnya mengatakan bahwa itu hanya jeda sebelum mereka dialihkan ke pungutan yang berbeda, meskipun tarif tersebut hampir pasti akan lebih rendah dari tarif 125% untuk China yang ditetapkan Trump minggu lalu, dan mungkin lebih tinggi dari tarif 10% yang dikenakan pada negara lain.

"Semua produk tersebut akan masuk dalam kategori semikonduktor, dan mereka akan memiliki tarif khusus untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat diimpor kembali," kata Lutnick pada acara This Week di ABC.

Lutnick menambahkan, AS tidak dapat bergantung pada China untuk hal-hal mendasar yang dibutuhkan Negeri Paman Sam.

Sementara itu, Senator Partai Demokrat Elizabeth Warren mengatakan kekacauan tersebut akan merugikan investasi di AS.

"Investor tidak akan berinvestasi di Amerika Serikat ketika Donald Trump mempermainkan lampu merah dan lampu hijau dengan tarif dan berkata, 'oh, dan untuk donor khusus saya, Anda mendapatkan pengecualian khusus,'" katanya di acara State of the Union di CNN.

Pembebasan terbaru Trump mencakup hampir $390 miliar dalam impor AS berdasarkan statistik perdagangan resmi AS tahun 2024, termasuk lebih dari US$101 miliar dari China, menurut data yang dikumpulkan oleh Gerard DiPippo, direktur asosiasi Rand China Research Center.

Tarif Semikonduktor

Gedung Putih telah lama mengatakan tidak akan menerapkan tarif negaranya — 125% untuk China, 10% untuk hampir setiap negara lain — ke sektor-sektor yang akan mendapatkan pungutan khusus mereka sendiri.

Trump telah memberlakukan tarif khusus sektor tersebut untuk baja, aluminium, dan mobil, sambil menyiapkan tarif tambahan untuk suku cadang mobil dan tembaga dan menjanjikan tarif lain untuk chip semikonduktor, obat-obatan farmasi, kayu, dan mungkin mineral penting.

Lutnick menuturkan, tarif semikonduktor akan diberlakukan dalam satu atau dua bulan ke depan. Dia mengatakan pemberitahuan akan dipublikasikan di registri federal minggu ini terkait dengan semikonduktor, namun Lutnick tidak menjelaskan lebih lanjut.

Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer juga berjanji produk-produk tersebut akan dikenakan tarif yang berbeda.

"Bukan berarti mereka tidak akan dikenai tarif yang ditujukan untuk reshoring. Mereka hanya akan berada di bawah rezim yang berbeda. Mereka beralih dari satu jenis tarif ke jenis tarif potensial yang berbeda," kata Greer.

Sebelumnya, Trump mengisyaratkan perkembangan lebih lanjut pada Senin (14/4/2025) waktu setempat.

"Kami akan sangat spesifik pada hari Senin. Kami menerima banyak uang; sebagai sebuah negara, kami menerima banyak uang," katanya kepada wartawan di Air Force One.

Tidak jelas berapa tarif yang akan diterapkan pemerintah AS untuk semikonduktor dan produk yang dicakupnya dalam pajak tersebut. Tetapi, sejauh ini tarif tersebut telah sebesar 25% untuk industri lain.

Tarif yang disebut sebagai Bagian 232 tersebut mungkin terbukti lebih permanen daripada tarif negara Trump, yang didasarkan pada otoritas hukum yang lebih rentan dan yang katanya akan dinegosiasikannya.

Penangguhan tarif tidak mencakup pungutan Trump yang terpisah terhadap China — bea sebesar 20% yang diterapkan untuk menekan Beijing agar menindak fentanil, termasuk pengiriman bahan prekursor. Pungutan lain yang sudah ada sebelumnya, termasuk yang mendahului masa jabatan Trump saat ini, juga tampaknya tidak terpengaruh.

Trump, dalam unggahan media sosialnya pada Minggu, menegaskan kembali bahwa tarif 20% masih berlaku.