China Pede Hadapi Dampak Gejolak Tarif Trump

Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri China Li Qiang mengatakan negaranya siap menghadapi guncangan yang melampaui ekspektasi saat dunia bersiap menghadapi pengumuman tarif lebih lanjut dari Presiden AS Donald Trump terhadap mitra dagangnya bulan depan.

Dalam pertemuan China Development Forum, Li mengatakan negara-negara harus membuka pasar dalam menghadapi fragmentasi ekonomi yang semakin besar. Adapun, pertemuan itu dihadiri oleh para pemimpin bisnis global dan Senator Partai Republik AS, Steve Daines, yang sedang berkunjung

"Ketidakstabilan dan ketidakpastian sedang meningkat. Saat ini, saya pikir lebih penting bagi masing-masing negara kita untuk lebih membuka pasar, dan bagi semua bisnis kita untuk lebih banyak berbagi sumber daya mereka," ujar Li dikutip dari Bloomberg, Senin (24/3/2025).

Para eksekutif termasuk Tim Cook dari Apple Inc., Cristiano Amon dari Qualcomm Inc., Albert Bourla dari Pfizer Inc., dan Amin Nasser dari Saudi Aramco menghadiri konferensi dua hari tersebut.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa para raksasa perusahaan akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada tanggal 28 Maret, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.

Daines, yang mewakili negara bagian Montana dan merupakan anggota Komite Hubungan Luar Negeri, bertemu dengan Wakil Perdana Menteri He Lifeng pada Sabtu lalu sebuah pertukaran pendapat publik yang jarang terjadi antara pejabat AS dan China sejak Trump kembali ke Gedung Putih.

Senator tersebut juga bertemu dengan Perdana Menteri Li pada hari Minggu sore di Aula Besar Rakyat, di mana dia didampingi oleh para eksekutif senior dari tujuh perusahaan AS — FedEx Corp., Boeing Co., Cargill Inc., Medtronic Plc, Pfizer, Qualcomm dan UL Solutions Inc. Pejabat China, termasuk dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan negara tersebut, juga hadir.

“Sejarah memberi tahu kita bahwa China dan Amerika Serikat sama-sama memperoleh keuntungan dari kerja sama dan rugi dari konfrontasi,” kata Li kepada kelompok tersebut.

Li berharap pihak AS akan bekerja sama dengan China untuk mempromosikan perkembangan hubungan China-AS yang stabil, sehat dan berkelanjutan.”

“Kita akan memerlukan pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden Xi untuk memberi tahu setiap birokrasi bahwa mereka perlu mengadopsi kebijakan yang konstruktif,” kata Stephen Orlins, presiden Komite Nasional Hubungan AS-China.

“Jika tidak ada pertemuan, inersia mendukung peningkatan tarif, peningkatan pembatasan ekspor, peningkatan pembatasan investasi - semua masalah ini akan membuat hubungan AS-China semakin sulit.”

Pada pembukaan China Development Forum, Li juga menegaskan kembali janji bank sentral bahwa para pembuat kebijakan akan memangkas suku bunga dan rasio persyaratan cadangan ketika tepat waktu. Dia juga berjanji untuk menawarkan lebih banyak dukungan ketika diperlukan untuk memastikan ekonomi berjalan lancar.

Pidato Li disampaikan saat China memperbarui upaya untuk menarik bisnis asing setelah investasi masuk anjlok tahun lalu ke titik terendah dalam lebih dari tiga dekade.

"Kami mulai melihat beberapa keterlibatan kembali dengan investor internasional yang datang ke China," kata Bill Winters, CEO Standard Chartered Plc, di sela-sela forum.

Dia menuturkan, satu-satunya hal yang sedikit melambat adalah bisnis kredit konsumen di China seiring dengan perekonomiannya yang agak lamban, sehingga aliran kegiatan tersebut tidak tumbuh secepat sebelumnya.

Pertumbuhan yang melambat dan meningkatnya ketegangan perdagangan telah merusak daya tarik investasi di ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut.

Dalam beberapa hari mendatang, AS akan menyelesaikan peninjauan kepatuhan Beijing terhadap kesepakatan perdagangan fase satu yang dicapai selama masa jabatan pertama Trump dan mengenakan bea masuk timbal balik yang luas secara global.

Pejabat China berupaya memanfaatkan momentum di sektor swasta yang didorong oleh perusahaan rintisan kecerdasan buatan DeepSeek, dan menggambarkan Beijing sebagai kekuatan untuk stabilitas global. China baru-baru ini meluncurkan rencana aksi konsumsi dalam upaya untuk melindungi ekonomi dari risiko eksternal.

Pemerintah China telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi yang ambisius sekitar 5% untuk tahun 2025 dan membawa target defisit fiskal Negeri Tirai Bambu ke level tertinggi dalam lebih dari tiga dekade.

Namun, jika perang dagang dengan AS meningkat, para ekonom mengatakan China perlu meluncurkan stimulus substansial untuk memenuhi target pertumbuhannya tahun ini.

Adapun, pembelian kapas, mobil bermesin besar, dan beberapa produk energi dari AS oleh China semuanya anjlok dalam dua bulan pertama tahun ini. Semua barang ini dikenakan tarif pembalasan China sebagai tanggapan atas tindakan perdagangan Trump.