Tarif Tol Termurah Mudik 2025 dari Jakarta ke Cirebon, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya

Bisnis.com, JAKARTA — Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik pada periode Lebaran 1446 H/2025 menggunakan jalan bebas hambatan alias tol, penting untuk mengetahui berapa estimasi biaya e-toll yang bakal dikeluarkan.

Sebelum berangkat, Anda dapat memperkirakan total tarif tol yang akan dikeluarkan hingga ke tempat tujuan dengan melihat data di bpjt.pu.id. Perkiraan total tarif tol tersebut dapat dihitung berdasarkan golongan kendaraan.

Kendati sebelumnya Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum Miftachul Munir mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah ruas tol yang bakal mengalami kenaikan tarif pada tahun ini, tetapi kenaikan tersebut tidak bakal dilakukan selama momentum arus mudik dan balik pada periode Lebaran 1446 H/2025.

Hanya saja, Munir menyebut bahwa terdapat 12 ruas hingga 14 ruas tol kelolaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) yang akan naik tarif pada tahun ini.

Dengan demikian, ada sekitar 16 ruas yang bakal mengalami kenaikan tarif pada tahun ini. “Yang Jasa Marga cukup banyak juga. Cuma saya tidak hafal ya. Mungkin kalau tidak salah ada lebih 12 ya, sekitar 12 [ruas] atau 14 [ruas] gitu,” kata Munir saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Senada dengan Munir, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) Subakti Syukur sebelumnya memang menyebut terdapat sejumlah ruas kelolaan miliknya yang bakal naik tarif pada tahun ini.

Namun demikian, penyesuaian tarif itu belum akan dilakukan selama momen Lebaran sebagaimana instruksi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Atas perintah dari Kementerian BUMN, tidak ada penyesuaian tarif tol reguler selama periode liburan Lebaran dan Nyepi sampai dengan nanti selesai,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (17/3/2025).

Adapun, berdasarkan data Jasa Marga yang dipublikasikan pada Maret 2025, total tarif tol termurah diperuntukkan bagi kendaraan Golongan I, yakni kendaraan kecil seperti mobil sedan, truk kecil, bus, dan mobil pick up.

Perkiraan akumulasi tarif tol untuk Golongan I ini dari Jakarta (via Jalan Tol Jakarta-Cikampek)—Cirebon (via GT Ciperna) sebesar Rp166.000.

Sementara itu, perkiraan total tarif tol Jakarta (via Jalan Tol Jakarta-Cikampek)—Semarang (via GT Kalikangkung) sebesar Rp440.000.

Selanjutnya, perkiraan akumulasi tarif tol Jakarta (via Jalan Tol Jakarta-Cikampek)—Yogyakarta (via GT Klaten) sebesar Rp575.500, sedangkan Jakarta (via Jalan Tol Jakarta-Cikampek)—Surabaya (via GT Warugunung) sebesar Rp859.500.

Nah, jika Anda sudah mengetahui perkiraan total tarif tol Jakarta ke kota tujuan, jangan lupa menyiapkan keterisian saldo kartu elektronik atau e-toll.

Semoga perjalanan Anda lancar dan selamat sampai tujuan sehingga bisa berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman.