Trump Siapkan Tarif Timbal Balik, Kawasan Asia Pasifik Bakal Terdampak Negatif

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan tarif timbal balik yang disiapkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memiliki dampak negatif dalam beragam tingkatan pada negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

"Jika diterapkan, kami memperkirakan tarif impor timbal balik akan melemahkan permintaan ekspor barang dari Asia Pasifik," dikutip dari laporan Moody's Rating, Jumat (28/2/2025).

Laporan itu menyebut bahwa Amerika Serikat (AS) telah berulang kali menyoroti kekhawatiran seputar praktik perdagangan luar negeri, termasuk surplus perdagangan bilateral yang berlebihan dan tarif impor yang diterapkan jauh melebihi tarif yang sebanding di AS.

Sejumlah perekonomian di seluruh kawasan Asia Pasifik mengalami surplus perdagangan yang terus-menerus dibandingkan dengan AS atau memiliki tarif impor lebih tinggi terhadap barang-barang AS, sehingga menempatkan mereka pada risiko tarif timbal balik yang lebih besar.

Selain terpukul oleh permintaan ekspor yang lebih rendah, risiko utama yang dihadapi negara-negara berkembang di kawasan ini adalah sulitnya bersaing dalam lingkungan perdagangan yang semakin intervensionis. Hal ini terutama akan terjadi pada negara-negara yang ingin mengembangkan model pertumbuhan yang dipimpin oleh ekspor yang serupa dengan China.

Selain itu, lingkungan perdagangan yang semakin tidak bersahabat juga berisiko memperburuk perpecahan geopolitik di kawasan Asia Pasifik.

Meskipun merupakan eksportir neto untuk makanan, pakan ternak, dan pasokan industri secara keseluruhan ke Asia Pasifik, AS juga importir neto untuk barang modal, kendaraan bermotor, suku cadang, dan barang konsumsi.

"Tarif resiprokal akan berdampak pada sejumlah sektor utama di Asia Pasifik yang memiliki eksposur terhadap permintaan akhir AS, seperti produk komputer dan elektronik, bahan kimia, kendaraan bermotor, serta makanan, tekstil, dan produk kayu," jelas laporan itu

Selain itu, ekonomi negara-negara di wilayah Asean umumnya memiliki eksposur yang signifikan di sektor komputer dan elektronik karena tingkat integrasi yang tinggi dengan rantai pasokan elektronik global.





Negara-Negara Terdampak

Salah satu negara yang akan terdampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik ini adalah Vietnam, yang mempunyai eksposur tertinggi di antara negara-negara Asia Pasifik terhadap permintaan akhir AS. Proyeksi dari OECD mencatat, nilai tambah domestik yang dihasilkan dari ekspornya ke AS menyumbang lebih dari 6% PDB domestik pada 2020.

Vietnam telah menjadi penerima manfaat terbesar dari hal ini strategi China+1, serta hambatan perdagangan yang diberlakukan Presiden Trump pada masa jabatan pertamanya, yang mendorong produsen untuk beralih produksi di luar China.

"Vietnam juga memiliki sektor re-ekspor yang signifikan, khususnya barang elektronik, yang merupakan produk dalam negeri negara tersebut paparan produksi terhadap permintaan AS kemungkinan akan lebih kecil dari perkiraan OECD," jelas laporan itu.

Sementara itu, mengingat eksposur ekspor AS ke Thailand yang relatif tinggi, pemerintah setempat dilaporkan mempertimbangkan untuk membeli lebih banyak komoditas pertanian dari AS sebagai bagian dari upaya mengurangi perdagangannya surplus dan menghindari potensi tarif ekspornya.

Selanjutnya, India memiliki paparan keseluruhan yang lebih rendah dibandingkan sebagian besar negara lain di kawasan ini, meskipun sektor-sektor tertentu seperti makanan dan tekstil serta Farmasi menghadapi risiko lebih besar.

Untuk mengurangi tekanan dari tarif timbal balik, kedua negara dilaporkan sedang dalam pembicaraan agar India menurunkan tarif impor untuk produk AS, meningkatkan akses pasar untuk produk pertanian AS, dan meningkatkan pembelian energi AS, sembari berupaya untuk memulai perdagangan bebas pada musim gugur 2025.

Sementara itu, di seluruh negara maju di Asia Pasifik, Jepang dan Korea Selatan memiliki eksposur yang relatif tinggi terhadap permintaan AS di sektor kendaraan bermotor. Taiwan, China, dan Korea Selatan juga memiliki eksposur di bidang semikonduktor dan elektronik komputer lainnya.

Produsen mobil Korea Selatan dan Jepang mungkin menghadapi tantangan persaingan dengan mobil yang diproduksi di luar AS, termasuk di Meksiko dan Kanada, dan dapat berada di bawah tekanan untuk menopang investasi di AS.

Produsen elektronik Korea Selatan dan Taiwan juga dapat menghadapi tekanan yang sama, meskipun sikap yang kurang mendukung terhadap produsen chip asing dapat memberikan lebih sedikit insentif bagi mereka untuk berinvestasi dalam proyek-proyek masa depan di AS.

"Meskipun demikian, Jepang dan Korea memiliki hubungan ekonomi dan keamanan yang kuat dengan AS, yang dapat memberi mereka ruang untuk negosiasi lebih lanjut. Secara khusus, Korea Selatan memiliki Perjanjian Perdagangan Bebas dengan AS, yang dapat mengurangi potensi tindakan perdagangan. Jepang juga telah setuju untuk mengimpor lebih banyak gas alam dari AS," jelas laporan tersebut.

Respons kebijakan negara-negara Asia Pasifik secara keseluruhan akan sangat penting dalam menentukan dampak penuh pada kekuatan kredit. Moody's memperkirakan pemerintah akan bertindak pragmatis, dengan tujuan untuk menghindari eskalasi dengan AS, dan lebih memilih untuk bernegosiasi secara bilateral, seperti yang ditunjukkan oleh perkembangan terakhir.

Selanjutnya, mengingat lingkungan perdagangan yang lebih ketat, mata uang negara-negara Asia Pasifik yang menjadi target dapat menghadapi tekanan penurunan yang berkelanjutan mengingat potensi arus keluar modal yang lebih tinggi dan kemungkinan penguatan dolar AS.

Moody's menyebut, bank sentral regional juga akan memiliki ruang yang lebih sempit untuk melonggarkan kebijakan moneter dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Meskipun demikian, sebagian besar dari negara-negara ini memiliki penyangga makroprudensial yang memadai dan kerangka kerja kebijakan moneter yang baik yang akan memitigasi dampak guncangan eksternal. Selain itu, permintaan domestik di sebagian besar kawasan ini tetap kuat, didukung oleh pelonggaran kondisi keuangan global dan regional.

"Mengingat gangguan yang akan terjadi pada sistem perdagangan dunia sebagai akibat dari kebijakan perdagangan AS, pemerintah di kawasan ini mungkin juga akan semakin terdorong untuk meningkatkan kerja sama satu sama lain," pungkasnya.