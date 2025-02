FORTUNE Indonesia Summit 2025: Forum Strategis untuk Masa Depan Bisnis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menghadapi tantangan global yang terus berkembang, transformasi ekonomi yang semakin pesat, serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan tren keberlanjutan yang lebih mendalam, FORTUNE Indonesia Summit (FIS) 2025 hadir sebagai konferensi bisnis terkemuka yang mempertemukan para pemimpin, inovator, dan pengambil keputusan bisnis dari seluruh Indonesia.

Bertajuk Multi-Stakeholder Platform for Impactful Business Decision Makers, FORTUNE Indonesia Summit (FIS) 2025 mengangkat tiga tema utama yang sangat relevan dengan dinamika bisnis saat ini: Substantive, Amplified, dan Sustainable. Acara yang akan diselenggarakan pada 6 Februari 2025 di The Westin, Kuningan, Jakarta ini bertujuan untuk menciptakan diskusi yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang ada di dunia bisnis, sekaligus menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai hasil yang berkelanjutan dan berdampak besar.

FORTUNE Indonesia Summit (FIS) 2025 akan menampilkan empat pilar utama yang menjadi fondasi dari rangkaian acara ini. Pilar pertama adalah Talkshow, yang akan menghadirkan para tokoh bisnis dan pemimpin inspiratif untuk berbagi wawasan serta pengalaman mereka dalam menghadapi perubahan dunia bisnis yang cepat.

Pilar kedua adalah Exhibition & Entertainment, yang menawarkan kesempatan bagi perusahaan untuk memperkenalkan inovasi terbaru mereka sekaligus memperluas jaringan profesional. Pilar ketiga, Award Ceremony, akan menjadi momen penghargaan bagi mereka yang telah menunjukkan kepemimpinan luar biasa dan mendorong perubahan positif, dengan kategori bergengsi seperti “Businessperson of the Year” dan “40 Under 40”.

Terakhir, Awardee Dinner akan menjadi ajang intim bagi para penerima penghargaan dan peserta untuk membangun hubungan lebih dekat dan berbagi pengalaman lebih personal.

Editor-in-Chief FORTUNE Indonesia, Hendra Soeprajitno, menegaskan pentingnya ajang ini dalam mendorong perubahan di dunia bisnis Indonesia.

"Di tengah lanskap bisnis yang terus berkembang, penting bagi para pemimpin untuk memiliki wawasan strategis yang tajam dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. FORTUNE Indonesia Summit 2025 hadir untuk menjadi wadah bagi para pengambil keputusan, inovator, dan pemimpin industri dalam berbagi wawasan, membangun koneksi, serta menciptakan solusi nyata yang berdampak bagi bisnis dan masyarakat," ujar Hendra.

Sebagai puncak dari acara ini, FORTUNE Indonesia Summit (FIS) 2025 juga akan memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah sukses mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan melalui program “Change the World”. Penghargaan ini mengakui perusahaan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berkomitmen untuk menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.