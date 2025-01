Puncak Arus Balik Libur Panjang: 37.579 Penumpang Kereta Tiba di Jakarta Pagi Ini

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT KAI (Persero) Daop 1 Jakarta mencatat sebanyak 37.579 penumpang tiba di Jakarta per Rabu (29/1/2025) pagi. Hal ini seiring dengan puncak libur panjang Isra Mikraj dan Imlek yang diprediksi terjadi hari ini.



Berdasarkan data KAI, 37.579 penumpang yang kembali ke Jakarta itu terdiri atas 13.003 tiba di Stasiun Gambir dan 14.165 tiba di Stasiun Pasar Senen.



Sementara itu, 10.411 penumpang sisanya tiba di Stasiun Jatinegara, Jakarta Kota, Bekasi, Cikarang, Karawang, dan Cikampek.



Secara total, selama periode libur panjang ini atau 24-29 Januari 2025, volume penumpang yang tiba di stasiun-stasiun Daop 1 Jakarta mencapai 185.948 penumpang, atau rata-rata 30.825 penumpang per hari.



Perinciannya sebagai berikut:



Stasiun Gambir: 59.394 penumpang



Stasiun Pasar Senen: 67.508 penumpang



Stasiun Jatinegara: 21.745 penumpang



Stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta: 37.301 penumpang



Sementara itu, volume keberangkatan penumpang dari Jakarta pada hari ini, masih tergolong tinggi dibandingkan hari biasa. KAI mencatat sebanyak 26.798 penumpang berangkat dari Jakarta dengan perincian:



Stasiun Gambir: 8.136 penumpang dengan 36 perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ)



Stasiun Pasar Senen: 10.950 penumpang dengan 33 perjalanan KAJJ



Stasiun lainnya di wilayah Daop 1 Jakarta: 7.712 penumpang



Selama periode libur panjang, jumlah perjalanan KAJJ yang dioperasikan sebanyak 411 perjalanan, atau rata-rata 69 perjalanan per hari.



Adapun, kapasitas tempat duduk yang tersedia mencapai 222.873 tempat duduk atau rata-rata 37.146 per hari dengan tingkat okupansi 87,8%.



Tercatat total tiket terjual mencapai 195.735 tempat duduk atau rata-rata 32.622 per hari, sedangkan sisa tempat duduk tersedia pada 29 Januari 2025 mencapai 10.947 tempat duduk.