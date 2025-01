ExxonMobil Resmi Investasi US$10 Miliar di RI, Bangun Gudang Karbon dan Industri Petrokimia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — ExxonMobil Chemical secara resmi menyatakan keseriusannya membangun Carbon Capture Storage atau CCS alias ‘Gudang Karbon’ dan industri petrokimia di Indonesia dengan nilai investasi awal US$10 miliar.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) menjadi bentuk komitmen bersama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

"Proyek ini memiliki nilai strategis yang sangat besar, dengan estimasi nilai sebesar US$10 miliar, dan kami berharap proyek ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Indonesia di berbagai sektor," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (22/1/2025).

Mengacu pada kurs JISDOR per hari ini, 22 Januari 2025, nilai tukar adalah Rp16.327 per dolar AS. Dengan asumsi tersebut, investasi US$ setara dengan Rp163,2 triliun.

Selain investasi untuk ‘Gudang Karbon’, ExxonMobil juga berencana mendirikan industri petrokimia yang berfokus pada plastik dan sintetik fiber.

Kesepakatan tersebut juga menjadi bentuk dukungan kebijakan hilirisasi program Presiden Prabowo Subianto dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan keberlanjutan.

Pembangunan CCS diharapkan dapat mengurangi emisi karbon hingga 90% dan akan menjadi proyek CCS pertama di Indonesia.

Bukan hanya itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa ExxonMobil berkomitmen untuk melatih tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang setara dengan standar global.

"Harapannya, proyek tersebut dapat memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan bisnis lokal melalui kemitraan strategis," lanjut Airlangga.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa fasilitas CCS tersebut mampu menampung hingga 3 juta ton karbon yang rencananya dibangun di dasar laut.

Terkait lokasi pembangunan, pemerintah dan ExxonMobil masih mencari lokasi yang tepat di Sunda Asri atau antara Selat Sunda dan Laut Jawa.

"Kami sekarang membantu mencarikan lokasi untuk investasi industri petrokimia, mereka butuh 500 hektare. Pilihannya ada beberapa di Jawa. Mereka Maunya paling jauh 100 kilometer dari lokasi CCS," tuturnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut kebutuhan penanaman modal untuk pengembangan 'gudang' karbon atau CCS di Indonesia mencapai US$2,4 triliun atau setara dengan Rp39,313 kuadraliun.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia, melalui dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 dengan 31,89% dengan upaya sendiri pada tahun 2030 dan 43,20% dukungan internasional.