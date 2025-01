Meksiko Bersiap Hadapi Kebijakan Trump Deportasi Massal Imigran Gelap

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengerahkan segala upaya untuk mendukung sekitar 5 juta warga negaranya yang tidak memiliki dokumen yang tinggal di AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengerahkan segala upaya untuk mendukung sekitar 5 juta warga negaranya yang tidak memiliki dokumen yang tinggal di Amerika Serikat (AS).

Mengutip Bloomberg pada Senin (20/1/2025), Sheinbaum telah meluncurkan sebuah aplikasi bagi mereka yang ditahan, menyiapkan lebih dari 2.600 pengacara dan hampir 2.200 pekerja konsulat, dan menteri luar negerinya telah bertemu dengan pejabat di setiap negara bagian perbatasan.

Beragam langkah tersebut dimaksudkan untuk mengamankan bantuan bagi para migran yang menghadapi janji Presiden terpilih AS Donald Trump untuk melaksanakan operasi deportasi terbesar dalam sejarah negara tersebut.

Upaya presiden Meksiko tersebut telah dimulai dalam beberapa hari dan minggu sejak Trump mengancam akan mengenakan tarif yang melemahkan ekonomi pada tetangganya di selatan—arus migran menjadi alat tawar-menawar, selain obat-obatan terlarang.

"Kami akan selalu membela warga Meksiko yang berada di AS. Dalam dialog apa pun yang dimulai dengan kedatangan Presiden Trump, salah satu prioritasnya adalah pertahanan warga negara kita di AS dan angka-angka yang menunjukkan betapa pentingnya warga Meksiko bagi ekonomi AS," kata Sheinbaum dalam sebuah konferensi pers.

Komentar tersebut adalah pernyataan dukungan yang kuat bagi para migran dari Sheinbaum. Bank sentral Meksiko mencatat menghitung US$65 miliar dalam pengiriman uang dalam 12 bulan yang berakhir pada November 2024, yang berarti bahwa uang yang dikirim para migran ke rumah adalah salah satu sumber pendapatan terpenting negara tersebut.

Pada saat yang sama, Sheinbaum mengikuti jejak pendahulunya Andres Manuel Lopez Obrador dalam bekerja sama dengan AS untuk menjaga hubungan yang lancar. Penerbangan deportasi rutin dari Amerika Serikat ke Meksiko terus berlanjut dan dia bersiap untuk menerima lebih banyak penerbangan di bawah Trump.

Kerja sama itu adalah salah satu jalur utamanya untuk menghindari tarif yang akan memangkas produk domestik bruto Meksiko sekitar 1%, menurut Gabriela Siller, direktur analisis ekonomi di Grupo Financiero Base.

“Tarif sebesar 25% akan setara dengan keluar dari perjanjian perdagangan AS-Meksiko-Kanada. Hal itu juga akan berdampak pada penurunan ekspor Meksiko sebesar 7%. Meksiko tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan permintaan Trump untuk mengurangi migrasi orang-orang yang tidak berdokumen dan perdagangan narkoba," kata Siller.

Menteri Luar Negeri Meksiko Juan Ramon de la Fuente telah menjadi wajah dari upaya tersebut. Dia melakukan beberapa perjalanan ke AS sejak awal Desember untuk bertemu dengan politisi lokal dan negara bagian serta pejabat imigrasi di Arizona, California, New Mexico, dan Texas.

Kementeriannya mengisi lowongan di 53 konsulat negara tersebut di AS, dengan 2.187 pekerja dan tim yang terdiri atas 2.610 pengacara dan 469 firma hukum yang siap memberikan nasihat hukum kepada para migran jika deportasi dimulai. De la Fuente bahkan telah mengunjungi pusat-pusat penahanan.

“Kami siap untuk membela para migran kami, terlepas dari status imigrasi mereka dan terlepas dari di mana mereka berada,” kata de la Fuente pada hari Senin dari negara bagian perbatasan Meksiko, Sonora.

Kementeriannya juga menambahkan dalam sebuah pernyataan bahwa prioritasnya jika terjadi deportasi adalah untuk menghormati integritas dan hak asasi manusia orang Meksiko.

Adapun, terdapat 11 juta orang tak berdokumen yang tinggal di AS. Yael Schacher, Direktur untuk Amerika dan Eropa di Refugees International, mengatakan mendeportasi mereka semua akan menjadi mimpi buruk logistik dan ekonomi. Hal tersebut menjadi sebagian alasan mengapa dirinya yakin Trump tidak akan benar-benar mendeportasi semua migran Meksiko tak berdokumen yang tinggal di AS.

"Saya pikir akan ada beberapa upaya yang sangat terarah. Jika mereka benar-benar mulai mengejar banyak orang, akan ada penolakan di AS karena dampak ekonomi dari kehilangan semua pekerja tersebut," katanya.

Apa pun yang terjadi, pemerintahan Sheinbaum mengatakan siap membantu para migran Meksiko dari kedua sisi perbatasan. Selain menyediakan staf penuh di konsulat dan menyediakan bantuan hukum, Kementerian Luar Negeri mengatakan pihaknya menyederhanakan proses bagi warga Meksiko di AS untuk meminta dokumen penting seperti akta kelahiran yang mungkin mereka perlukan untuk melegalkan status hukum mereka.

Kementerian Luar Negeri dan Badan Transformasi Digital dan Telekomunikasi yang baru juga membuat aplikasi panik yang disebut "Botón de Contacto," atau Tombol Kontak, untuk memberikan bantuan kepada warga Meksiko yang menghadapi penahanan di AS. Aplikasi tersebut akan beroperasi 24/7 dan akan menghubungkan pengguna dengan konsulat atau staf kementerian terdekat.

Pemerintah juga bersiap untuk membantu warganya dalam kasus pelanggaran selama deportasi, serta memberi mereka layanan kesehatan dan pendidikan, dan jika perlu, kesempatan kerja, begitu mereka kembali ke Meksiko. Pemerintah telah menyiapkan sekitar dua lusin tempat penampungan di kota-kota perbatasan.

"Mereka yang memutuskan untuk kembali, atau dipaksa untuk kembali, akan disambut dengan tangan terbuka dan akan segera dimasukkan ke dalam tenaga kerja kami," kata de la Fuente.

Meskipun telah melakukan semua perencanaan dan interaksi informal dengan tim Trump, de la Fuente mengatakan Meksiko hanya diberi sedikit perincian tentang besarnya deportasi.

Meksiko telah menerima warga negaranya yang dideportasi dari AS. Pada 2024, negara itu menerima 190.491 orang, menurut data dari unit kebijakan migrasi Kementerian Dalam Negeri. Jumlah tersebut merupakan penurunan sebesar 11% dibandingkan dengan 214.838 orang yang dideportasi pada tahun sebelumnya.