Daftar Lengkap Harga BBM Terbaru di SPBU RI per 1 Januari 2025, Semua Naik

Bisnis.com, JAKARTA — Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR kompak naik pada hari ini, Rabu (1/1/2025).

Tercatat, harga BBM non subsidi di SPBU Pertamina seperti Pertamax, Pertamax Green 95 (RON 95), dan Pertamax Turbo naik. Selain itu, harga Pertamina Dex dan Dexlite juga naik.

Lebih terperinci, harga Pertamax naik dari Rp12.100 pada Desember 2024 menjadi Rp12.500 per liter. Lalu, Pertamax Turbo naik dari Rp13.550 menjadi Rp13.700 per liter.

Kemudian, Pertamina Dex naik dari Rp13.600 menjadi Rp13.900 per liter. Sementara, Petamax Green naik dari Rp13.150 menjadi Rp13.400 per liter. ADapun Dexlite naik dari Rp13.400 menjadi Rp13.600 per liter.

Sementara itu, harga BBM khusus penugasan (JBKP) seperti Pertalite dan BBM Solar Subsidi tidak mengalami kenaikan pada Januari 2025. Pertamina membanderol masing-masing BBM dengan harga Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.

Senada, harga BBM di SPBU Shell juga kompak naik per 1 Januari 2025. Mengutip laman resmi Shell, harga Shell Super naik dari Rp12.290 per liter pada bulan lalu menjadi Rp12.930 per liter pada Januari 2025 ini.

Selanjutnya, harga Shell V-Power naik Rp310 menjadi Rp13.650 per liter. Adapun pada Desember 2024 lalu, harga Shell V-Power dibanderol Rp13.340.

Kemudian, harga Shell V-Power Diesel naik Rp250 dari Rp13.900 per liter menjadi Rp14.150 per liter. Lalu, harga Shell V-Power Nitro+ naik Rp280 dari Rp13.570 menjadi Rp13.850 per liter.

Setali tiga uang, harga BBM di SPBU BP AKR juga kompak naik per 1 Januari 2024 ini. Tercatat harga BP Ultimate naik dari Rp13.340 pada Desember 2024 lalu menjadi Rp13.530 per liter.

Harga BP 92 juga naik dari Rp12.290 menjadi Rp12.810 per liter. Lalu, harga BP Ultimate Diesel naik dari Rp13.900 menjadi Rp14.030 per liter.

Adapun harga naik BP Diesel Rp120 dari Rp13.610 menjadi Rp13.730 per liter per hari ini.

Tak ketinggalan, harga BBM di SPBU Vivo juga kompak naik. Harga Revvo 90 naik dari Rp12.044 menjadi Rp12.680 per liter per 1 Januari 2025.

Harga Revvo 92 naik dari Rp12.223 menjadi Rp12.770 per liter dan Revvo 95 naik dari Rp13.242 menjadi Rp13.480 per liter.

Berikut daftar lengkap harga terbaru BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP AKR per 1 Januari 2024.

1. SPBU Pertamina

-Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

-Pertalite : Rp10.000 per liter

-Pertamax: Rp12.500 per liter

-Pertamina Dex : Rp13.900 per liter

-Pertamax Green 95 : Rp13.400 per liter

-Pertamax Turbo : Rp13.700 per liter

-Dexlite : Rp13.600 per liter

2. SPBU Shell

- Shell Super Rp12.930 per liter

- Shell V-Power Rp13.650 per liter

- Shell V-Power Diesel Rp14.150 per liter

- Shell V-Power Nitro+ Rp13.850 per liter

3. SPBU BP AKR

- BP Ultimate Rp13.530 per liter

- BP 92 Rp12.810 per liter

- BP Ultimate Diesel Rp14.030 per liter

- BP Diesel Rp13.730 per liter

4. SPBU Vivo

- Revvo 90 Rp12.680 per liter

- Revvo 92 Rp12.770 per liter

- Revvo 95 Rp13.480 per liter