Pertamina Tebar Diskon Pelumas hingga E-Voucher saat Mudik Nataru, Ini Daftarnya

Bisnis.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menebar beragam diskon dan hadiah e-voucher bagi pemudik di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Diskon itu dapat dinikmati pemudik di MyPertamina yang tersebar di seluruh Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan Serambi MyPertamina hadir untuk mendukung kelancaran perjalanan libur Nataru. Pada tahun ini, Serambi MyPertamina hadir di rest area tol, bandara, pelabuhan, dan kawasan wisata.

“Masyarakat yang melakukan perjalanan akhir tahun bisa memanfaatkan fasilitas dan promo di Serambi MyPertamina, seperti potongan harga oli/pelumas Pertamina, merchandise, e-voucher Pertamina, bright gas, hingga pertamax,” ujar Heppy melalui keterangan resmi dikutip Kamis (24/12/2024).

Berikut daftar promo di Serambi MyPertamina selama Nataru:

1. Scarf Eksklusif dengan tukar poin MyPertamina

Para pengunjung Serambi MyPertamina bisa mendapatkan produk eksklusif berupa Fluela Scarf Baby Blue/Baby Pink MyPertamina X RiaMiranda dengan menukarkan 1.000 poin MyPertamina.

Supaya tidak kehabisan scarf eksklusif ini, pengunjung bisa datang ke store offline RiaMiranda dan tukarkan 1.000 poin MyPertamina untuk mendapatkan voucher Fluela Scarf Baby Blue/Baby Pink. Produk ini tersedia di 19 store offline RiaMiranda dari 10 Desember 2024 sampai 28 Februari 2025.

2. Limited merchandise

Ada juga beberapa limited merchandise yang bisa didapatkan hanya dengan menukarkan poin MyPertamina pada periode 20 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025.

Adapun limited merchandise itu seperti miniatur Rubicon dan bricks MyPertamina, serta snapback New Era.

3. Undian dan Diskon Pelumas Pertamina

Potongan harga pelumas, seperti Pertamina Fastron All Series dengan diskon Rp30.000, Pertamina Enduro All Series diskon Rp5.000 (kecuali gear matic), dan Pertamina Meditran SX Series diskon Rp15.000 dari 23 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Selain itu, Pertamina Lubricants pun menghadirkan promo undian bertajuk Pertamina Lubricants Click & Win, yang berlangsung dari 1 November 2024 hingga 31 Januari 2025. Pengumuman pemenang akan dilakukan setiap bulan, dengan hadiah berupa tiket gratis ke Indonesia International Stuntman Show yang dapat diperoleh melalui mekanisme wheel of fortune atau penukaran poin MyPertamina.

4. E-Voucher Pertamina

Selama 15 Desember 2024 sampai 7 Januari 2025, pembelian E-Voucher MyPertamina dengan total akumulasi Rp1 juta bisa mendapatkan gratis E-Voucher Rp100.000.

Selain itu, konsumen juga mendapatkan reward E-Voucher hingga Rp100.000 per akun. Promo ini hanya untuk 1.000 pelanggan pertama.

Tidak cuma itu, setiap Senin dan Jumat pelanggan pengguna MyPertamina bisa mendapatkan cashback Rp300 per liter lewat promo Promo I Like Monday dan Thank God It’s Fuel Day yang dapat dicek di aplikasi MyPertamina.