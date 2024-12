Siap Efisiensi Bank Sentral AS, Elon Musk: Jumlah Staf The Fed Tak Masuk Akal

Elon Musk menilai jumlah staf di bank sentral AS, The Fed, sangat banyak dan sudah tidak masuk akal.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Elon Musk, miliarder yang bakal mengepalai departemen efisiensi pemerintahan AS pada Januari 2025, telah memusatkan perhatian pada bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed).

Dalam platform media sosial X yang dikutip dari Bloomberg pada Senin (23/12/2024), Musk menyebut bank sentral yang bertugas melindungi ekonomi terbesar di dunia itu "kelebihan staf secara tidak masuk akal,". Pernyataan tersebut merupakan bagian dari rangkaian yang dimulai ketika seseorang memposting tentang keputusan kebijakan terbaru Fed.

Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden terpilih AS Donald Trump juga menjadikan Fed sebagai target, dengan alasan bahwa ia seharusnya memiliki suara dalam kebijakan moneter dan penetapan suku bunga.

Musk telah menjadi salah satu penasihat terdekat Trump saat Trump bersiap kembali ke Gedung Putih. Musk akan memimpin badan baru — yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintah — bersama pengusaha Vivek Ramaswamy. DOGE, seperti yang dikenal, berupaya mewujudkan pemerintahan yang lebih ramping dan lebih efisien, termasuk pemotongan pengeluaran sebesar US$2 triliun.

Dewan Federal Reserve di Washington dan 12 bank cadangan regional di seluruh AS mempekerjakan sekitar 24.000 orang tahun lalu — jauh lebih sedikit daripada lembaga yang sebanding.

Dalam Eurosystem, yang terdiri dari Bank Sentral Eropa dan 20 bank nasional sejawat di kawasan itu, bank sentral Jerman, Prancis, dan Italia bersama-sama memiliki lebih banyak staf.

The Fed dan Ketua Jerome Powell telah sering menjadi sasaran Trump, yang mengangkatnya selama masa jabatan pertamanya. Baru-baru ini, ia mengejek peran Powell sebagai "pekerjaan terbesar dalam pemerintahan," dengan mengatakan, "Anda datang ke kantor sebulan sekali, dan Anda berkata, 'Coba lihat, lempar koin.'"

Meskipun Powell belum menanggapi secara langsung, Presiden ECB Christine Lagarde menantang keluhan Trump, mengundangnya untuk datang dan mengamati pekerjaan timnya di Frankfurt.

"Saya memiliki ribuan orang pekerja keras — ekonom, ahli hukum, ilmuwan komputer — dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa mereka bekerja sangat keras setiap hari, bukan hanya sebulan sekali," katanya kepada Bloomberg TV.

"Kami membela euro, dan kami berjuang untuk euro, seperti halnya The Fed membela dolar, saya yakin — saya tidak ingin berbicara atas nama Jay Powell, tetapi saya yakin begitulah cara dia memandang pekerjaannya."