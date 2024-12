Ringkas Resmi Berkantor di BSD City, Perkuat Ekosistem Digital

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, BSD CITY - Ringkas, platform kredit digital terkemuka untuk kepemilikan properti di Indonesia meresmikan kantor barunya di Biomedical Campus, BSD City, pada 28 November 2024. Peresmian kantor Ringkas di BSD City dihadiri oleh Lee Roy Pinto (Co-Founder), Ilya Kravtsov (Co-Founder), Yoko Simon (Co-Founder), Puguh Widyoko (Co-Founder) dan Yanto Suryawan (Senior VP Ecosystem Acquisition & Partnership Sinar Mas Land). Kantor baru ini akan mendukung kantor pusat di Jakarta sekaligus meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan solusi keuangan terbaik bagi pelanggan yang terus bertambah di seluruh Indonesia.

Co-Founder Ringkas - Ilya Kravtsov menyatakan, “Kami sangat bersemangat bergabung di kawasan Digital Hub BSD City yang telah dikenal sebagai ekosistem teknologi dan startup di Indonesia. Di Ringkas, kami percaya bahwa setiap orang Indonesia harus memiliki kesempatan untuk memiliki rumah dengan akses pembiayaan yang mudah. Kami berharap ekspansi kami ke BSD City dapat mendorong kolaborasi di dalam ekosistem teknologi, sehingga memberikan Ringkas peluang untuk mendorong transformasi digital di sektor keuangan dan properti Indonesia. Peresmian kantor baru ini juga memotivasi kami untuk memperluas jangkauan perusahaan dalam memberikan solusi keuangan terbaik bagi pengguna, mitra, dan calon pembeli rumah dengan lebih optimal.”

Berlokasi di Digital Hub BSD City, kawasan digital seluas 25 hektar yang dikenal sebagai "Silicon Valley of Indonesia", Ringkas kini berada di lingkungan strategis bersama perusahaan teknologi terkemuka. Sejak tahun 2016, Digital Hub telah menjadi rumah bagi 38 perusahaan nasional dan multinasional seperti Microsoft, NTT Data, Odoo, MyRepublic, SIRCLO, hingga startup unicorn Indonesia, yakni Traveloka dan Tokopedia. Keberadaan di ekosistem ini membuka peluang yang akan mendukung transformasi digital di sektor keuangan dan properti.

CEO Digital Tech Ecosystem & Development Sinar Mas Land - Irawan Harahap menyatakan, “Kami merasa terhormat dapat menjadi bagian dari perjalanan Ringkas, sebuah platform kredit digital yang terus menghadirkan inovasi dan solusi keuangan yang mempermudah masyarakat Indonesia memiliki hunian idaman. Kehadiran kantor Ringkas menambah portofolio ekosistem digital di BSD City, yang menunjukkan bahwa kawasan ini sangat mendukung perusahaan-perusahaan yang adaptif dan agile dengan perkembangan zaman. Kami percaya, Ringkas akan bertumbuh dan membuka peluang kemitraan strategis di sektor digital, properti, dan keuangan. Langkah ini sejalan dengan visi Sinar Mas Land untuk menjadikan BSD City sebagai ekosistem teknologi dan inovasi terdepan di Indonesia.”

Kehadiran Ringkas di BSD City juga dilatarbelakangi karena adanya peningkatan permintaan untuk pembelian properti di kawasan penyangga Jakarta, khususnya di daerah seperti Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, termasuk di BSD City. Ringkas berdedikasi untuk mendukung pasar yang sedang berkembang ini dengan menawarkan solusi inovatif yang mempermudah proses pembiayaan kepemilikan properti.

Ringkas menghadirkan platform yang ramah pengguna dengan menyederhanakan proses mendapatkan kredit untuk kepemilikan properti, menawarkan berbagai layanan yang mencakup KPR untuk properti primary dan secondary, KPR Refinancing, take over KPR, top-up take over KPR, dan kredit multiguna. Komitmen perusahaan terhadap keamanan ditekankan oleh sertifikasi ISO 27001, yang memastikan standar keamanan informasi dan kepercayaan konsumen tertinggi.