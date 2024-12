Pedagang Ungkap Harga Daging dan Bawang Mulai Naik Jelang Nataru

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat sejumlah harga komoditas seperti bawang dan daging mulai mengalami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru 2024.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan telah terjadi lonjakan harga pada sejumlah komoditas seperti bawang merah, bawang putih, hingga daging.

Di sisi lain, untuk komoditas pangan seperti cabai dan beras tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Adapun, Mansuri meyakini bahwa harga kebutuhan bahan pokok pada Nataru tahun ini akan relatif lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tetapi saya harus yakinkan bahwa Nataru tahun ini dibandingkan Nataru tahun lalu relatif lebih stabil secara keseluruhan walaupun beberapa komoditas ada yang naik,” kata Mansuri kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

Lebih lanjut, Mansuri menyampaikan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi untuk menjaga ketersediaan bahan pokok di pasar agar harga saat Nataru juga bisa terjaga.

“Kami sampai detik ini masih melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk memperbanyak produksi dalam negeri, memperbanyak produksi di pasar, melimpah barangnya di pasar agar harga di Nataru ini bisa terjaga,” tuturnya.

Dia menjelaskan, ini merupakan kondisi yang wajar lantaran seiring dengan tingginya permintaan, maka ada kenaikan harga. “Walaupun sekarang belum ada kenaikan cukup tinggi,” terangnya.

Jika menengok Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (3/12/2024) pukul 15.21 WIB, harga rata-rata beras premium dan medium di pedagang eceran naik tipis, masing-masing sebesar 0,32% dan 0,15%. Secara nasional, harga beras premium dibanderol Rp15.440 per kilogram dan beras medium adalah Rp13.480 per kilogram.

Sementara itu, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog terpantau stabil di harga Rp12.510 per kilogram.

Kemudian, untuk bawang merah dan bawang putih bonggol masing-masing naik 0,74% dan 0,36%, menjadi Rp39.450 per kilogram dan Rp41.780 per kilogram. Lalu, harga cabai merah keriting turun tipis 0,27% menjadi Rp29.880 per kilogram, dan harga cabai rawit merah juga turun 1,07% menjadi Rp37.900 per kilogram.

Selanjutnya, harga rata-rata minyak goreng kemasan sederhana terpantau naik 0,11% atau Rp20 menjadi Rp18.560 per liter. Senada, harga minyak goreng curah juga naik 0,41% menjadi Rp17.260 per liter.

Lalu, ada daging sapi murni dengan rata-rata harganya Rp134.760 per kilogram di pedagang eceran, atau naik 0,23%. Sedangkan harga daging ayam ras turun 0,08% menjadi Rp36.460 per kilogram. Di sisi lain, harga telur ayam ras sedikit naik 0,39% atau Rp110 menjadi Rp28.410 per kilogram.