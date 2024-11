Waspada! 55 Produk Kosmetik Ilegal Beredar di RI, Ini Daftarnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menindak 55 produk kosmetik ilegal yang berasal dari produk industri lokal dan impor. Produk-produk tersebut dinyatakan terbukti mengandung bahan berbahaya seperti merkuri hingga timbal.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap temuan kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya tersebut.

"BPOM melalui 76 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia telah melakukan penertiban ke fasilitas produksi, distribusi, dan media online,” kata Taruna dalam keterangan resminya, Kamis (28/11/2024).

Untuk diketahui, sebanyak 55 produk kosmetik ditemukan mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya. Temuan tersebut terdiri dari 35 produk kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi, 6 produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan oleh industri kosmetik dan 14 produk kosmetik impor.

Produk kosmetik hasil sampling dan pengujian tersebut ditemukan positif mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya merkuri, asam retinoat, hidrokinon, pewarna merah K3, pewarna merah K10, pewarna acid orange 7, dan timbal. Penggunaan kosmetik yang mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya dapat menimbulkan risiko kesehatan.

Merkuri dapat mengakibatkan terjadinya perubahan warna kulit berupa bintik-bintik hitam (ochronosis), alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal.

Sementara, asam retinoat dapat mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi pada organ janin (bersifat teratogenik). Hidrokinon berpotensi mengakibatkan hiperpigmentasi, menimbulkan ochronosis, serta perubahan warna kornea dan kuku.

Kemudian pewarna dilarang (merah K3, merah K10, dan acid orange 7) bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker dan dapat mengganggu fungsi hati. Adanya timbal pada kosmetik dapat merusak fungsi organ dan sistem tubuh.

Berikut produk kosmetik ilegal berdasarkan kontrak produksi:

1. AEF Beauty by Anita Putri Tama Day Series (NA182301 16957) milik PT Putra Bumi Yusuf, Kota Makassar. Produk mengandung merkuri, izin edar dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

2. AEF Beauty by Anita Putri Tama Night Series (NA182301 16958) milik PT Putra Bumi Yusuf, Kota Makassar. Produk mengandung merkuri, izin edar dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

3. AEF Beauty by Anita Putri Tama Face Toner (NA182312 10880) milik PT Putra Bumi Yusuf, Sulsel. Produk mengandung hidrokinon dan asam retinoat, izin edar dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

4. Amiglow Night Series (NA182301 17333) milik PT Putra Bumi Yusuf, Kota Makassar. Produk mengandung merkuri, izin edar dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

5. Booster Up Dazzling Lumina Night Cream, tidak diketahui pemilik serta nomor izin edarnya. Produk mengandung hidrokuinon dan tidak terdaftar di BPOM.

6. Byout Skincare Cream Glowing (NA18210100834) milik CV Gemilang Surabaya. Produk mengandung hidrokinon dan asam retinoat, izin edar sudahtidak berlaku dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

7. Byout Skincare Cream Glowing 2 (NA18210100835) milik CV Gemilang Surabaya. Produk mengandung hidrokinon dan asam retinoat, izin edar sudah tidak berlaku dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

8. Dinda Skin Care All Day and Night Series (NA18230114061) PT Putra Bumi Yusuf, Sulsel. Produk mengandung merkuri, izin edar telah dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

9. Dinda Skin Care Bibit Lotion Thai (NA18230116725) PT Putra Bumi Yusuf, Sulsel. Produk mengandung merkuri, izin edar telah dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

10. EBY Whitening Booster (NA18231904077) milik PT Kasyara Sula Maju, Makassar. Produk mengandung merkuri, izin edar telah dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

11. F3 Glowing Cream Malam (NA18210102486) milik PT Prapta Rekayasa Buana. Produk mengandung merkuri, izin edar telah dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

12. F3 Glowing Cream Siang (NA18210102490) milik PT Prapta Rekayasa Buana. Produk mengandung merkuri, izin edar telah dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

13. Four Beauty All In One Day & Night Series (NA18230116430) milik PT Putra Bumi Yusuf, Sulsel. Produk mengandung merkuri, izin edar telah dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

14. HK Beauty Glow Body Lotion (NA18230102137) milik PT Putra Bumi Yusuf. Produk mengandung merkuri, izin edar telah dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

15. Lea Gloria Day by Day Face Mask Mud Exclusive (NA18220200465) milik PT Larassanti Makmur Sejahtera, Tangerang. Produk mengandung merkuri, izin edar telah dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

16. Mamzi Skincare by Mama Zio Cream Booster (NA18230101176) milik PT Citra Kosmetika Industri, Bekasi. Produk mengandung hidrokinon, izin edar telah dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

17. Maxie Glowing Night Cream (NA18230106213) milik PT Sandrica Beauty Derma, Bogor. Produk mengandung hidrokinon dan asam retinoat, izin edar telah dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

18. Maxie Brightening Series Sunscreen Cream (NA18230106213) milik PT Sandrica Beauty Derma, Bogor. Produk mengandung merkuri, izin edar telah dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

19. MK Glow Serum Crystal Ultimate (NA18221900498) milik CV Berlian Kosmetik, Kab Lumajang. Produk mengandung merkuri, izin edar telah dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

20. NBS Noni Beauty Skin Extra Glow Night Cream (NA18210109898) milik PT Cosmotech Multi Mandiri, Depok. Produk mengandung hidrokinon dan asam retinoat, izin edar telah dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

21. NEW WSP Brightening Night Cream (NA18230106084) milik PT Vavindo Global Kosmetik, Kab Sidoarjo. Produk mengandung merkuri, izin edar telah dibatalkan dan diproduksi oleh yang tidak berhak.

22. NRL Cosmetic Premium Day Cream milik CV NRL Cosmetics. Produk mengandung hidrokinon, tidak terdaftar di BPOM.

23. NRL Cosmetic Premium Night Cream milik CV NRL Cosmetics. Produk mengandung hidrokinon, tidak terdaftar di BPOM.

24. Ratu Glow Night Cream Whitening milik PT Bucar Megatama Kosmetika, Kota Makassar. Produk mengandung asam retinoat dan hidrokinon, tidak terdaftar di BPOM.

25. Ratu Glow Glowing Cream Whitening milik PT Bucar Megatama Kosmetika, Kota Makassar. Produk mengandung asam retinoat, tidak terdaftar di BPOM.

26. Ratu Glow Acne Night Cream Plus milik PT Bucar Megatama Kosmetika, Kota Makassar. Produk mengandung asam retinoat, tidak terdaftar di BPOM.

27. Ratu Glow Whitening Night Cream milik PT Bucar Megatama Kosmetika, Kota Makassar. Produk mengandung asam retinoat, tidak terdaftar di BPOM.

28. RK Glow Beauty Lotion Booster (NA18230106714) milik PT Citra Kosmetika Industri, Bekasi. Produk mengandung merkuri, izin edar telah dibatalkan.

29. R&D Glow Fresh Toner (NA18211207787) produsen tidak diketahui. Produk mengandung asam retinoat, izin edar telah dibatalkan.

30. R&D Glow Night Cream (NA18210110128) produsen tidak diketahui. Produk mengandung merkuri, izin edar telah dibatalkan.

31. R&D Glow Day Cream (NA18211902967) produsen tidak diketahui. Produk mengandung merkuri, izin edar telah dibatalkan.

32. SBC Night Cream Glowing Shining, produsen dan nomor izin edar tidak diketahui. Produk mengandung hidrokinon dan asam retinoat.

33. SCI Beauty (NA18230102430) milik PT Berlian Kosmetika Manufaktur. Produk mengandung hidrokinon dan asam retinoat, izin edar telah dibatalkan.

34. SYB Body Scrub (NA18180706653) milik JJ Top Cosmindo Jaya, Sidoarjo. Produk mengandung hidrokinon, izin edar sudah tidak berlaku.

35. Whitening Night Cream (dalam paket NezzMG Cosmetics) produsen dan nomor izin edar tidak diketahui. Produk mengandung hidrokinon, tidak terdaftar di BPOM.

Daftar produk kosmetik ilegal lokal:

1. DR Pure Moisten - Skin Cream Night (NA18200108741) milik PT Pureo Kosmetik Masindo, Tangerang. Produk mengandung asam retinoat, nomor izin edar telah dibatalkan.

2. ELCY Beauty Ultimate Night Cream (NA18220108791) milik Cipta Anugerah Bakti Mandiri, Kab Banyuwangi. Produk mengandung asam retinoat, nomor izin edar telah dibatalkan.

3. Glowingin Whitening Night Cream (NA18220110689) milik PT Diva Asia Kosmetika, Kab Bogor. Produk mengandung asam retinoat, nomor izin edar telah dibatalkan.

4. Mira Hayati Cosmetic Toner (NA18231200521) milik PT Agus Mira Mandiri Utama, Maros. Produk mengandung asam retinoat, nomor izin edar telah dibatalkan.

5. Starlite Night Cream Brightening (NA18230103597) milik PT Resik Mitra Anugerah, Kab. Bogor). Produk mengandung asam retinoat, nomor izin edar telah dibatalkan.

6. Umi Beauty Care Brightening Cream (NA18211902984) milik PT Resik Mitra Anugerah, Kab. Bogor. Produk mengandung asam retinoat, nomor izin edar telah dibatalkan.

Daftar produk kosmestik ilegal impor:

1. Casandra Eye Brow Pencil (Brown) nomor izin edar (NA11221200512) milik PT Selamat Makmur/Weihai Baoli Cosmetics, Ltd. Produk mengandung timbal, nomor izin edar telah dibatalkan.

2. La Mei La Eye Shadow 01 tidak diketahui nomor izin edar dan produsen. Produk mengandung pewarna merah K3 dan tidak terdaftar di BPOM.

3. La Mei La Eye Shadow 03 tidak diketahui nomor izin edar dan produsen. Produk mengandung pewarna merah K3 dan tidak terdaftar di BPOM.

4. Mila Color Fresh Lemon 10 Colors tidak diketahui nomor izin edar dan produsen. Produk mengandung pewarna merah K3 dan timbal, serta tidak terdaftar di BPOM.

5. Pinkflash Pro Touch Eyeshadow Palette PF-E15 - #02 (NA11211201040) milik PT FCL International Indonesia/Guangzhou Duoduo Cosmetics Co. Ltd. Produk mengandung pewarna merah K3 dan pewarna merah K10, izin edar telah dibatalkan.

6. Pinkflash L01 Lasting Matte Lipcream - R04 (NA11211300237) milik PT FCL International Indonesia/Guangzhou Duoduo Cosmetics Co. Ltd. Produk mengandung pewarna merah K3, izin edar tidak berlaku.

7. Pinkflash Multi Face Pallet PF-M02 - #01 (NA11211200494) milik PT FCL International Indonesia/Guangzhou Duoduo Cosmetics Co. Ltd. Produk mengandung pewarna acid orange 7, izin edar tidak berlaku.

8. Sherby's Lip Gloss 04 (NA11201300624) produsen tidak diketahui. Produk mengandung pewarna merah K10, izin edar telah dibatalkan.

9. Sherby's Lip Gloss 05 (NA11201300625) produsen tidak diketahui. Produk mengandung pewarna merah K10, izin edar telah dibatalkan.

10. Sherby's Makeup Kit A-size 26 Colors Wi metal Button (NA11201200491) milik CV Rias Maju Sejahtera/Bofei Cosmetics Co., Ltd. Produk mengandung pewarna merah K10, izin edar telah dibatalkan.

11. Sherby's 9 Colors Eyeshadow and Blush On Set 02 (blush on) (NA11201200761) milik CV Rias Maju Sejahtera/Bofei Cosmetics Co., Ltd. Produk mengandung timbal, izin edar telah dibatalkan.

12. Sherby's 2-Side Colors Blush On 03 (NA11201200747) milik CV Rias Maju Sejahtera/Bofei Cosmetics Co., Ltd. Produk mengandung timbal, izin edar telah dibatalkan.

13. Sherby's makeu up kita Dramaqueen (NKIT200000832) milik CV Rias Maju Sejahtera/Bofei Cosmetics Co., Ltd. Produk mengandung timbal, izin edar telah dibatalkan.

14. Sherby's make up kit brilliant (NKIT2000000830) milik CV Rias Maju Sejahtera/Bofei Cosmetics Co., Ltd. Produk mengandung pewarna merah K3 dan pewarna merah K10, izin edar telah dibatalkan.