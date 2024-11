Trump Jadi Presiden AS, Rencana Pemangkasan Suku Bunga Bank Sentral Global Berantakan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Para bankir bank sentral di seluruh dunia sedang mempertimbangkan apakah ketakutan terburuk mereka terhadap Donald Trump akan menjadi kenyataan setelah dia kembali menjabat sebagai presiden AS.

Trump telah menjanjikan pungutan atas impor AS yang akan mengganggu perdagangan global, pemotongan pajak yang akan semakin membebani anggaran federal, dan deportasi yang dapat mengurangi jumlah tenaga kerja murah.

Hal ini menimbulkan dua risiko utama: Ekspansi ekonomi yang lebih lambat di seluruh dunia dan inflasi yang lebih cepat di dalam negeri yang akan membuat Federal Reserve kurang bersedia menurunkan suku bunga. Dampaknya bisa berupa dolar yang lebih kuat dan berkurangnya ruang bagi negara-negara berkembang untuk melonggarkan kondisi moneter mereka sendiri.

“Jika yurisdiksi penting seperti AS mengenakan tarif sebesar 60% ke yurisdiksi penting lainnya, seperti China, saya dapat meyakinkan Anda bahwa dampak langsung dan tidak langsung serta penyimpangan perdagangan akan sangat besar,” ujar Wakil Presiden Bank Sentral Eropa Luis de Guindos di London dikutip dari Bloomberg, Kamis (7/11/2024).

Di Eropa, Goldman Sachs memperkirakan ECB akan melakukan penurunan suku bunga tambahan karena pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah akibat kebijakan Trump. Dihadapkan dengan tarif besar-besaran, muncul pula harapan bahwa China mungkin akan melonggarkan tarif lebih dari yang direncanakan.

Guncangan pemilu AS dirasakan di Eropa – khususnya di wilayah timur, yang dikhawatirkan akan mengurangi dukungan AS terhadap Ukraina ketika negara tersebut berupaya menangkis pasukan Rusia. Khawatir dengan hubungan yang lebih buruk antara Washington dan Brussels, para pedagang mendorong euro menuju keseimbangan dengan dolar.

Bayangan tarif berisiko mempersulit upaya mengendalikan inflasi tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Meskipun Guindos memperkirakan pertumbuhan harga akan meningkat, dia menekankan bahwa tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik sebelum kebijakan pastinya jelas.

“Ada dua ketakutan utama di sini. Yang pertama adalah tarif dan proteksionisme yang dapat berdampak buruk pada pertumbuhan dan inflasi. Dan sekaligus defisit fiskal. Anda telah melihat reaksi pasar terhadap defisit fiskal di AS dan Inggris," ujar Guindos.

Nasib Wilayah Asia

Namun tidak semua daerah memiliki kemewahan tersebut. Pasar negara berkembang, yang ingin mendukung mata uangnya, mungkin akan bersikap lebih hawkish.

Para pejabat otoritas moneter melihat sekilas apa yang mungkin terjadi pada Pilpres AS. Dolar AS membukukan kenaikan terbesar terhadap mata uang utama sejak 2020, sementara lonjakan imbal hasil obligasi AS atau US Treasury mendorong beberapa otoritas di Asia menjanjikan langkah-langkah untuk melindungi mata uang mereka.

Ketika Trump hampir meraih kemenangan, Gubernur Reserve Bank of India Shaktikanta Das merasa optimis dan mengatakan kepada para tamu di sebuah acara di Mumbai bahwa negaranya berada pada posisi yang tepat dan sangat tangguh dalam menghadapi dampak buruk pemilu dan isu-isu global lainnya.

Meski begitu, lonjakan tajam rupee yang diikuti oleh periode yang relatif tenang menunjukkan RBI mengambil tindakan untuk mempertahankan mata uangnya, menurut Kunal Sodhani, trader di Shinhan Bank India.

“Jika menyangkut pasar domestik, kami bukan pengamat. Kami sangat menguasai pasar," ujar Das.

Hal serupa juga terjadi di China, yang secara tegas menjadi sasaran kebijakan tarif Trump. Bank-bank milik negara menjual dolar untuk mendukung yuan, yang melemah lebih dari 1%, menurut pedagang yang tidak mau disebutkan namanya.

Chief Asia Pacific Economist di Natixis, Alicia Garcia-Herrero menyebut, Bank Sentral China, People's Bank of China (PBOC) mungkin harus melonggarkan kebijakannya lebih cepat – yang berpotensi melemahkan yuan. Namun bank-bank sentral terdekat mungkin akan kurang tertarik untuk melakukan hal tersebut jika The Fed memperlambat kampanyenya.

“Pasar AS mungkin bersorak, namun perekonomian di seluruh Asia bisa mengalami kerugian besar. Kebijakan Trump berarti lebih sedikit ruang untuk melakukan pemotongan karena bank sentral paling membutuhkannya," kata Garcia-Herrero.

Tarif AS yang besar terhadap China mungkin mempunyai efek buruk terhadap Australia, meskipun dolar Australia sejauh ini menunjukkan reaksi yang terbatas berdasarkan pertimbangan perdagangan terhadap kemenangan pemilu Donald Trump, kata seorang pejabat senior Reserve Bank of Australia pada Kamis.

“Dalam hal tarif, kami tidak tahu seberapa besar dan kepada siapa tarif akan diterapkan,” Asisten Gubernur RBA Christopher Kent mengatakan pada panel parlemen di Canberra. “Kekhawatiran terbesarnya adalah tarif yang besar terhadap Tiongkok, yang mungkin berdampak buruk pada kami.”

Sekutu AS lainnya juga bersiap menghadapi gesekan. Bank sentral Taiwan, misalnya, melihat kebijakan Trump berdampak pada mata uang domestik, yang mengalami penurunan terbesar sepanjang tahun.

Eugene Tsai, Kepala Departemen Valuta Asing Bank Sentral Taiwan menyebut, Trump secara tidak langsung akan mempengaruhi dolar Taiwan dengan menyebabkan naik atau turunnya dolar AS dan investor asing membeli dan menjual saham Taiwan.

Pasar mata uang global dibanjiri kekhawatiran “America First” karena peso Meksiko dan rand Afrika Selatan keduanya merosot.

Bank Sentral Malaysia menyebut pihaknya akan dengan cermat memantau perkembangan global termasuk pemungutan suara di AS dan siap untuk mengelola volatilitas pasar dan memastikan kondisi yang teratur, kata seorang juru bicara melalui email.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menyatakan siap menstabilkan rupiah dari volatilitas berlebihan setelah diperdagangkan pada level terlemahnya dalam hampir tiga bulan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan kepada parlemen bahwa kemenangan Trump kemungkinan akan menjaga dolar tetap kuat dan imbal hasil Treasury tetap tinggi.