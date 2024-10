RI Teken Kontrak Dagang Rp237 Triliun di Trade Expo Indonesia 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat pada hari pertama gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 berhasil membukukan 176 kontrak dagang senilai US$15,2 miliar atau sekitar Rp237,23 triliun (asumsi kurs Rp15.607 per US$).

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Mardyana Listyowati menyampaikan, total 176 kontrak dagang yang telah ditandatangani tersebut melibatkan 20 negara.

“Target kami kan US$15 miliar. Saat ini sudah mencapai US$15,2 miliar, ini akan berjalan terus sampai hari terakhir nanti,” kata Dyna di sela-sela Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, Rabu (9/10/2024).

Dua puluh negara tersebut, di antaranya Amerika Serikat, India, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Belanda, dan Filipina. Kendati demikian, Dyna belum dapat memaparkan secara terperinci nilai kontrak dagang dari masing-masing negara.

Dyna menyebut, kontrak dagang yang yang telah ditandatangani antara importir mancanegara dengan pelaku usaha Indonesia tersebut akan terus dipantau sebagai hasil transaksi TEI 2024.

Selain itu, pihaknya juga harus memantau apakah kontrak dagang tersebut terealisasi atau tidak. Namun, dia meyakini bahwa kontrak dagang yang telah ditandatangani tersebut dapat terealisasi sepenuhnya.

Adapun, TEI 2024 dilaksanakan pada 9-12 Oktober 2024. Melalui pameran ini, Kemendag mengajak eksportir dalam negeri untuk berpartisipasi dalam memperluas jejaring bisnis dan meraih pasar global.

Mengangkat tema “Build Strong Connection with the Best of Indonesia”, Kemendag mematok target transaksi sebesar US$15 miliar dari 1.000 peserta. Pameran tahunan ini akan dihadiri 5.000 buyers dari seluruh dunia serta 30.000 pengunjung, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pameran terbesar di Indonesia ini dibagi dalam tiga zona produk, yaitu food, beverage, and agricultural products; manufacture products; serta home living, fashion, and services.

Selain pameran, TEI ke-39 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, seperti penjajakan kerja sama bisnis (business matching), bisnis konseling (business counseling), seminar internasional, pertunjukan langsung, dan buyers night.