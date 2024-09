Rapat The Fed Dimulai, Pasar Optimistis Pemangkasan Suku Bunga di Depan Mata

The Fed diperkirakan akan memulai penurunan suku bunga acuan pada rapat bulan ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), diperkirakan akan menurunkan suku bunga pada pekan ini setelah mempertahankannya pada level tertinggi dalam dua dekade selama lebih dari setahun.

Mengutip Bloomberg pada Rabu (18/9/2024), pasar masih terus mempertanyakan dan memproyeksikan seberapa besar pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan.

Sebagian besar pelaku pasar memperkirakan hasil pertemuan Federal Open Meeting Committee (FOMC) The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke kisaran 5% hingga 5,25%. Sementara itu, ekonom di JPMorgan Chase & Co. memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin.

Proyeksi triwulanan baru yang dirilis pada akhir pertemuan kebijakan dua hari bank sentral akan memberikan wawasan lebih lanjut mengenai arah biaya pinjaman dan perekonomian ke depan.

Investor umumnya melihat jalur pengurangan yang lebih agresif tahun ini dibandingkan dengan rangkaian pemotongan suku bunga sebesar 0,25% yang diperkirakan para ekonom. Pasar keuangan telah memperhitungkan pemangkasan lebih dari 1% sebelum tahun ini berakhir, yang menyiratkan setidaknya pemotongan sebesar 1,5%.

Gubernur The Fed, Jerome Powell, perlu mencapai keseimbangan dalam konferensi pers antara pandangannya sendiri, pandangan komite dan pesan yang dikirim melalui apa yang disebut “dot plot” dari proyeksi suku bunga individu – sesuatu yang dapat menjadi tantangan jika narasinya dirumuskan berbeda.

Chief US Economist Bloomberg Economics, Anna Wang, mengatakan The Fed hampir dipastikan akan memulai siklus penurunan suku bunga pada pertemuan 17-18 September. Adapun, Wang juga belum dapat memastikan apakah The Fed akan memulainya dengan memangkas suku bunga sebesar 25 atau 50 basis poin.

“Dalam pandangan kami, koherensi perkiraan dan manajemen risiko menunjukkan 50 basis poin sebagai pilihan yang tepat. Tidak adanya petunjuk yang jelas – sejauh ini – mengenai kemungkinan pergerakan jumbo mengarah ke opsi 25 basis poin,” jelas Wang.

Jika The Fed memilih untuk menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin, Powell mempunyai keleluasaan untuk memberikan sinyal bahwa dia bertujuan untuk mencegah kemerosotan lebih lanjut di pasar kerja.

“Pesannya adalah kami menginginkan amunisi tambahan, namun kami tidak akan menggunakannya saat ini,” kata Ellen Meade, mantan penasihat senior kebijakan dan komunikasi di Dewan Fed yang kini menjadi profesor riset di Universitas Duke.

Setiap kuartal, The Fed menerbitkan Ringkasan Proyeksi Ekonomi atau Summary of Economic Projections (SEP). Laporan tersebut merupakan kompilasi perkiraan The Fed mengenai tingkat suku bunga dana federal, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. SEP minggu ini akan mencakup proyeksi untuk tahun 2024 hingga 2027.

Laporan tersebut kemungkinan akan mencakup berbagai pandangan mengenai jalur suku bunga tahun ini. Beberapa peserta melihat perlunya penurunan suku bunga pada pertemuan FOMC bulan Juli di tengah meningkatnya pengangguran dan berkurangnya inflasi.

Sejak itu, pasar tenaga kerja semakin melemah. Di sisi lain, harga konsumen di luar pangan dan energi secara tak terduga menguat pada bulan Agustus, memperkuat alasan untuk berhati-hati.

Meskipun titik rata-rata mungkin menandakan penurunan suku bunga sebanyak 75 basis poin pada tahun ini, kemungkinan ada beberapa pejabat yang berpendapat bahwa The Fed harus menurunkan suku bunganya lebih cepat.

Derek Tang, Economist di LH Meyer/Monetary Policy Analytics menyebut, ada sejumlah orang yang berpendapat bahwa pemotongan harusnya sebesar 50 basis poin, atau harus ada pemotongan sebesar 50 basis poin pada akhir tahun ini.

“Perekonomian melemah lebih cepat dari perkiraan mereka,” ujarnya.

Adapun, proyeksi ekonomi untuk tahun ini juga akan direvisi. Tingkat pengangguran telah melampaui proyeksi The Fed pada bulan Juni sebesar 4%, dan metrik inflasi pilihan bank sentral – sebesar 2,5% – telah turun di bawah perkiraan median terbaru komite tersebut.