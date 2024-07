AP II: Gangguan Sistem IT, Sejumlah Maskapai Berlakukan Check-in Manual

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Angkasa Pura II (AP II) mengungkap dampak gangguan sistem teknologi dan informasi pada 20 bandara yang dikelolanya dan berdampak pada sistem check-in milik beberapa maskapai penerbangan.

Pgs SVP of Corporate Secretary AP II Cin Asmoro mengatakan pihaknya dengan beberapa maskapai yang mengalami gangguan sistem tersebut tengah menjalankan penyesuaian untuk proses keberangkatan penumpang.

"Proses keberangkatan yakni check in penumpang pesawat dan bagasi dilakukan secara manual, khusus oleh maskapai yang mengalami gangguan sistem IT serta didukung pembukaan lebih banyak konter check in di bandara," kata Cin dalam keterangan resminya, Jumat (19/7/2024).

Proses check in dan bagasi manual dilakukan selama terjadi gangguan sistem IT beberapa maskapai yang terdampak. Selaku pengelola bandara, AP II ikut membantu menambah personel aviation security (Avsec).

Manajemen API II juga mempersiapkan tambahan personel customer service untuk membantu penumpang pesawat, serta menambah konter check-in bagi maskapai.

"Maskapai yang tidak mengalami gangguan sistem IT tetap memproses keberangkatan dengan menggunakan sistem IT mereka," ujarnya.

Di samping itu, dia memastikan sistem IT di seluruh bandara perseroan berfungsi dengan baik dalam melayani operasional penerbangan dan penumpang pesawat.

"Sistem IT milik AP II di 20 bandara AP II berjalan normal untuk mendukung operasional penerbangan dan pelayanan kepada penumpang pesawat," jelasnya.

Dia mengimbau kepada calon penumpang pesawat agar dapat tiba lebih awal di bandara untuk memproses keberangkatan, dan berkoordinasi dengan maskapai.

"Maskapai penerbangan juga telah diinformasikan agar memberikan perkembangan terbaru secara berkala kepada penumpang," imbuhnya.

Berikut 20 bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II: