Harga Asli BBM Pertalite Tembus Rp13.500 per Liter, DPR Waswas APBN Boncos

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto meminta pemerintah untuk menghemat pengeluaran negara akibat membengkaknya subsidi bahan bakar minyak (BBM) di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Sugeng mengungkapkan, harga produksi BBM jenis Pertalite kian naik dari Rp12.400 menjadi Rp13.500 per liter. Angka ini lebih tinggi Rp3.500 dibandingkan dengan harga jual di SPBU Pertamina yang masih dipatok Rp10.000 per liter.

"Pertalite dengan harga jual Rp10.000 [per liter], itu harga produksinya kurang lebih Rp12.400. Bahkan, akhir-akhir ini akan naik kurang lebih menjadi Rp3.500. Jadi Rp13.500 harga realnya," ujar Sugeng, dikutip dari Antara, Selasa (2/7/2024).

Sugeng menilai selisih harga produksi dan harga jual tersebut memberi beban berat bagi Pertamina, terutama bila penyaluran Pertalite melebihi kuota yang telah ditentukan pada 2024, yakni 31 juta kiloliter.

"Setiap liternya itu kurang lebih Rp3.500 dikalikan 31 juta kiloliter. Itu untuk Pertalite di 2024 ini kami targetkan demikian dan prognosa yang ada itu tampaknya akan terlampaui, bahkan menjadi 32 juta kiloliter. Nah, ini kan beban juga bagi korporasi sebagaimana saya kemukakan tadi," kata Sugeng.

Selain Pertalite, BBM jenis Solar juga mengalami masalah yang sama. Sugeng menuturkan, harga keekonomian Solar saat ini mencapai Rp12.100 per liter, sementara harga jual di SPBU hanya Rp6.800 per liter. Padahal, subsidi dari pemerintah hanya Rp1.000 per liter.

"Solar ini juga sudah mengalami problem yang cukup serius karena subsidi Solar kita tetapkan antara Rp1.000–Rp3.000, malah ditetapkan oleh pemerintah Rp1.000 per liter. Nah, inilah juga yang terus-menerus kita hitung," kata Sugeng.

Melihat kondisi tersebut, dia pun meminta kepada pemerintah untuk mengkaji secara serius terkait subsidi BBM. Kajian diperlukan untuk mengurai masalah subsidi yang dirasa semakin mencekik APBN.

Dia juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi proyek-proyek mercusuar yang kurang berdampak bagi masyarakat.

"Sebagaimana juga zaman dulu, misalnya proyek-proyek mercusuar dan sebagainya itu ditangguhkan, mengingat dalam waktu dekat ini sudah barang tentu implikasinya luar biasa," kata Sugeng.