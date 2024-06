Harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, Shell, & BP per 1 Juli 2024, Ada yang Turun

Harga BBM di sejumlah SPBU turun pada bulan ini. Berikut daftar harga BBM terbaru di SPBU Pertamina, Shell, dan BP-AKR per 1 Juli 2024:

Bisnis.com, JAKARTA - Harga BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, Shell dan BP-AKR, kompak turun per 1 Juli 2024. Sementara itu, Pertamina kembali menahan harga BBM-nya.

Berdasarkan laman MyPertamina.id, Senin (1/7/2024) hingga pukul 06.30 WIB, terpantau tidak ada penyesuaian harga untuk seluruh produk BBM Pertamina. Harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina masih mengacu harga per Januari 2024.

Harga Pertamax (RON 92) untuk wilayah DKI Jakarta masih dipatok di level Rp12.950 per liter, sedangkan Pertamax Turbo (RON 98) seharga Rp14.400 per liter.

Lalu, harga Dexlite juga masih dipatok Rp14.550 per liter, sementara Pertamina Dex seharga Rp15.100 per liter.

Demikian pula dengan harga BBM subsidi yang tidak mengalami perubahan. Pertalite hingga saat ini masih dibanderol seharga Rp10.000 per liter dan Biosolar seharga Rp6.800 per liter.

Sementara itu, Shell dan BP-AKR kembali menurunkan harga BBM-nya dalam 2 bulan terakhir.

Mengutip laman resmi Shell, per 1 Juli 2024, harga Shell Super turun menjadi Rp13.810 per liter. Bulan sebelumnya, BBM bernilai oktan 92 (RON 92) atau setara dengan Pertamax milik Pertamina itu dipatok seharga Rp14.580 per liter.

Harga Shell V-Power juga turun menjadi Rp14.700 per liter. BBM RON 95 ini pada Juni 2024 dipatok seharga Rp15.400 per liter.

Kemudian, harga Shell V-power Nitro+ (RON 98) diturunkan menjadi Rp14.930 per liter dari bulan sebelumnya yang dipatok seharga Rp15.630 per liter.

Lalu, harga Shell V-Power Diesel turun menjadi Rp15.320 per liter. Pada bulan lalu, BBM jenis diesel ini dipatok seharga Rp15.340 per liter.

SPBU milik BP-AKR juga melakukan penyesuaian harga BBM untuk seluruh jenis produknya. Berdasarkan laman resmi BP, harga BP 92 turun menjadi Rp13.450 per liter. BBM dengan angka oktan atau RON 92 ini sebelumnya dipatok seharga Rp14.500 per liter pada bulan lalu.

Harga BP Ultimate juga mengalami penurunan menjadi Rp14.700 per liter. Pada bulan lalu, harga BP Ultimate dipatok Rp15.400 per liter.

Untuk harga BP Ultimate Diesel diturunkan menjadi Rp15.320 per liter, dari bulan sebelumnya yang dipatok Rp15.340 per liter.

Potensi Kenaikan Harga BBM

Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak mentah dunia diperkirakan membuat selisih harga jual dengan harga keekonomian harga jual BBM subsidi, Pertalite dan Solar, makin melebar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa memang ada usulan kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah reli kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar rupiah tahun ini.

“Kalau BBM yang subsidi iya [ada usulan], nonsubsidi belum ada kan itu bebas nggak usah diusulin,” kata Arifin saat ditemui di Ditjen Migas, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Kendati demikian, Arifin mengatakan, belum ada pembahasan di lintas kementerian atau rapat koordinasi di Istana terkait dengan kemungkinan evaluasi harga BBM bersubsidi tersebut.

Hanya saja, dia menuturkan, harga keekonomian BBM saat ini telah terpaut lebar dengan harga jual sepanjang paruh pertama tahun ini.

“[Keekonomiannya] naik dong kan minyaknya naik,” kata dia.

Dihubungi terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, penentuan harga BBM subsidi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah sebagai regulator.

“Harga BBM subsidi merupakan kewenangan dari pemerintah sebagai regulator,” kata Irto saat dikonfirmasi.