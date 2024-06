Top 5 News Bisnisindonesia.id: Efek Penaikan Harga Referensi CPO Hingga Manufaktur China

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah mengalami pelemahan harga pada Juni 2024, komoditas kelapa sawit dikenai harga referensi yang lebih tinggi untuk periode Juli 2024. Kinerja ekspor terancam melanjutkan penurunan.

Harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) merupakan dasar untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS) atau biasa dikenal sebagai pungutan ekspor (PE).

Pada periode Juli 2024, harga referensinya sebesar US$800,75 per ton atau meningkat sebesar US$21,93 atau 2,82% dari periode Juni 2024 yang sebesar US$778,82 per ton.

Pada periode Juli 2024, harga referensi CPO meningkat dan berpotensi menekan kembali performa ekspor minyak sawit.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Senin (1/7/2024):

Waspada, Mayoritas Depot Air Minum Isi Ulang Tak Higenis

Kebutuhan air minum bersih dan higenis semakin meningkat, keberadaan depot air minum isi ulang menjadi signifikan. Sayangnya, mayoritas depot air minum isi ulang ini tak memiliki sertifikat higienis dan sanitasi yang baik.

Data Asosiasi Depot Air Minum Isi Ulang Indonesia (Asdamindo), hanya 2% pengusaha depot air minum yang memiliki sertifikat higienis dan sanitasi dari pemerintah.

Ketua Asdamindo Erik Garnadi mengatakan perlu peningkatan pemahaman dan kemampuan anggota Asdamindo dalam mengelola bisnis depot air minum yang berorientasi pada keamanan dan perlindungan konsumen yang makin cerdas dan kritis.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian 2023, 31,87% penduduk Indonesia menggunakan air minum isi ulang sebagai sumber utama air minum. Pada 2024, terdapat 78.378 depot air minum di Indonesia, tetapi baru 53.261 yang layak HSP dan baru 1.755 yang memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS).

Meraba Efek Penaikan Harga Referensi Minyak Sawit

Merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan bea keluar CPO sebesar US$33 per ton dan pungutan ekspor CPO sebesar US$85 per ton untuk periode Juli 2024.

Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 803 Tahun 2024 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenai Bea Keluar dan Tarif Layanan BLU BPD-PKS Periode Juli 2024.

Penetapan Harga referensi CPO bersumber dari rata-rata harga selama periode 25 Mei—24 Juni 2024 pada Bursa CPO di Indonesia sebesar US$761,56 per ton, Bursa CPO di Malaysia sebesar US$839,93 per ton, dan Pasar Lelang CPO Rotterdam sebesar US$957,77 per ton.

Berdasarkan Permendag Nomor 46 tahun 2022, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari US$40, maka perhitungan harga referensi CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median.

Asa Membangun Jakarta Sonder Ibu Kota

Kendati tidak menjadi ibu kota, kondisi perekonomian dan terutama pariwisata di Jakarta diprediksi tetap kuat, sehingga diperlukan strategi jitu meminimalkan imbas perpindahan. Sebab, Jakarta masih akan menjadi pusat ekonomi, dan bisnis utama di Tanah Air dengan infrastruktur yang memadai.

Menurut BPS, Pulau Jawa masih mewarnai struktur perekonomian Indonesia dengan peranan sebesar 56,48% dan pertumbuhan kumulatif 5,31% pada 2022.

Pertumbuhan disumbang dari sumbangan empat provinsi terbesar, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dengan total kontribusi ekonomi sebesar 51,71%.

Pengamat pariwisata Chusmeru mengatakan, pemindahan ibu kota negara sedikit banyak akan berpengaruh terhadap sektor pariwisata di Jakarta. Hal disebabkan berbagai kegiatan kenegaraan dan pemerintahan yang melibatkan banyak peserta dari dalam dan luar negeri akan berpindah ke IKN, di Kalimantan.

Namun, dia memprediksi Jakarta tidak akan kehilangan daya tarik wisatanya, meski tidak lagi menjadi pusat pemerintahan. Sebab, Jakarta memiliki infrastruktur pariwisata yang sudah mapan dan lengkap, mulai dari wisata belanja, taman rekreasi, bahari, sejarah, olahraga, dan konser.

MIND ID Bukukan Laba Rp9,94 T Pada Kuartal I 2024

BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) membukukan laba Rp9,94 triliun pada kuartal I/2024, tumbuh 59,16% pada periode sama tahun lalu di level Rp6,26 triliun.

Perseroan turut mempertahankan kinerja positif dengan membukukan pendapatan sebesar Rp25,29 triliun. Total aset MIND ID tercatat Rp269,36 triliun dan dengan ekuitas Rp142,07 triliun.

Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf mengatakan bahwa capaian positif sepanjang kuartal I 2024 merupakan hasil dari upaya transformasi bisnis seluruh unit bisnis Grup MIND ID. Perbaikan tata kelola bisnis secara end to end, komitmen digitalisasi dan program efisiensi secara aktif diimplementasikan oleh para anggota.

“Capaian ini menjadi pendorong untuk terus memperkuat komitmen pengembangan bisnis untuk hilirisasi sektor pertambangan di Indonesia sebagai bentuk kontribusi MIND ID untuk peningkatan nilai tambah dan penerimaan negara," katanya dikutip dari keterangan resmi, Minggu (30/6/2024).

Jalan Terjal Manufaktur China

Kontraksi aktivitas manufaktur di China kembali terlihat dalam dua bulan berturut-turut, menunjukan sektor yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi saat ini masih menghadapi tantangan berat.

Indeks sektor manufaktur mencapai 49,5 pada Juni, datar jika dibandingkan dengan angka pada Mei. Angka itu di bawah level 50 yang menunjukkan adanya kontraksi.

Angka ini sesuai dengan prediksi 19 ekonom. Output industri pada Mei dan capaian profit yang mengecewakan telah meningkatkan kekhawatiran bagi para pemilik pabrik.

“Perekonomian China secara keseluruhan melanjutkan tren ekspansi, tetapi fondasi untuk pemulihan yang berkelanjutan dan peningkatan masih butuh diperkuat,” kata ahli statistik badan statistik China NBS Zhao Qinghe dikutip China Daily pada Minggu (30/6/2024).

Pada Mei, ekspor China mampu melampaui ekspektasi lantaran para produsen berhasil menemukan pembeli di luar negeri. Ekspor tumbuh 7,6% (year-on-year/YoY) pada Mei meskipun harga produk manufaktur menurun.

Kendati demikian, mereka tidak bisa memastikan penjualan ekspor yang moncer bisa berlanjut lantaran adanya ketegangan dagangan antara China-AS dan juga Uni Eropa.