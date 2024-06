KAI Promo Tiket Kereta Api, Cashback Rp50.000 via BSI hingga Bank Mandiri

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) tebar promo cashback 25% dengan maksimum Rp50.000 untuk pembelian tiket kereta api melalui aplikasi Access by KAI dengan pembayaran via Bank Syariah Indonesia (BSI) hingga Bank Mandiri.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan promo cashback tersebut berlaku untuk pembelian pada 11-13 Juni 2024.

Dia menjelaskan program ini berlaku untuk pembayaran melalui Bank BNI, BSI, Muamalat, Sahabat Sampoerna, UOB, Bank Mandiri, Bank Jatim, Finpay, dan Motionpay.

“Program ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan pada periode liburan sekolah pada Juni dengan tarif yang terjangkau. KAI berharap masyarakat memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya,” kata Joni dalam siaran pers, Senin (10/6/2024).

Dia menjelaskan mekanisme pemilihan pemenang ditetapkan oleh pihak pemberi cashback dalam promo ini, yaitu dapat berupa urutan pembelian pertama sejak promo ini dikeluarkan, pengundian, atau ketentuan lainnya.

Ketentuan secara umum cashback ini berlaku untuk 1 akun hanya menerima 1 kali cashback selama periode program promo ini. Promo ini tidak dapat diuangkan, serta tidak dapat digabungkan dengan program promo lainnya dari bank penyedia program promo tersebut.

Adapun mitra pembayaran penyedia promo ini berhak membatalkan promo berdasarkan kebijakannya sendiri apabila terdapat dugaan atau bukti kecurangan oleh pelanggan.

“Diharapkan dengan adanya promo ini dapat meningkatkan minat masyarakat, khususnya kaum pelajar yang akan menikmati masa liburan sekolahnya dengan menggunakan transportasi kereta api menuju tempat – tempat destinasi wisata,” Tutup Joni

Mekanisme Cashback Promo Tiket Kereta Api:

1. BNI

- Program cashback 25% maksimum cashback hingga Rp50.000 dengan membeli tiket melalui aplikasi Access by KAI dan melakukan pembayaran melalui BNI Mobile Banking.

- Promo ini berlaku untuk semua nasabah BNI.

- Minimum transaksi Rp200.000.

- Periode promo: 11-13 Juni 2024.

- Jumlah penerima cashback terbatas.

- Cashback akan dikreditkan maksimal 14 hari kerja setelah akhir bulan.

- Setiap nasabah hanya bisa mendapatkan cashback satu kali selama periode promo.

2. BSI

- Pembayaran tiket KAI dengan minimum transaksi Rp200.000 melalui Bank BSI.

- Cashback berupa saldo tabungan Rp25.000.

- Berlaku 1x cashback per orang selama periode promo .

- Promo hanya berlaku bagi nasabah perorangan pengguna BSIMobile.

- Cashback diberikan maksimal H+7 setelah periode promo.

3. Bank Muamalat

- Program cashback pada periode tanggal 11 - 13 juni 2024.

- Cashback berlaku untuk semua nasabah Muamalat.

- Nasabah transaksi pembayaran tiket kereta api di Aplikasi MDIN akan mendapatkan cashback sebesar - 25% dari harga tiket kereta api, dengan maksimal cashback Rp50.000 per nasabah.

- Cashback akan diberikan dengan jumlah terbatas untuk nasabah yang pertama kali bertransaksi.

- Cashback akan diberikan dengan jumlah terbatas setiap hari selama masa promo.

- Cashback akan dibayarkan maksimal H+14 hari kerja setelah program berakhir.

4. Bank Sahabat Sampoerna

- Promo cashback sebesar 25% dengan maksimal Rp50.000 dan minimum transaksi pembelian tiket seharga Rp200.000.

- Periode promo liburan sekolah akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai 11-13 Juni 2024.

- Berlaku bagi nasabah yang melakukan pembayaran menggunakan Sampoerna Mobile Banking (SMB), melaui menu pembayaran tiket kereta api dengan memasukan kode pembayaran yang tertera pada laman pembelian tiket Access by KAI (website atau aplikasi).

- 1 (satu) akun Sampoerna Mobile Saving (SMS) berkesempatan mendapat cashback 25% 1 (satu) kali/ transaksi/ hari selama periode program berlangsung.

- Pembayaran cashback akan diterima maksimal H+1 (satu) setelah transaksi berhasil.

5. Bank UOB

- Dengan minimal transaksi Rp200.000 akan dapat cashback sebesar Rp50.000

6. Bank Jatim & Finpay

- Pembayaran melalui Bank Jatim untuk periode pemesanan tiket KA periode tanggal 11-13 Juni 2024.

- Cashback sebesar 25% dari harga tiket KA.

- Pelanggan/penumpang yg membayar melalui channel ATM, mobile, SMS Banking, dan internet banking Bank Jatim

7. Motionpay

- Dapatkan cashback setiap pembelian tiket KA pembayaran dengan Motionpay untuk periode pemesanan tiket KA periode tanggal 11-13 Juni 2024.

8. Bank Mandiri

- Promo melalui penggunaan pembayaran QRIS dan Credit Card Promo berlaku bagi Seluruh Nasabah Bank Mandiri yang memilki aplikasi Livin by Mandiri dan Mandiri Kartu Kredit.

- Transaksi melalui QRIS Livin by Mandiri menggunakan sumber dana Tabungan.

- Promo cashback Rp50.000 dengan minimal transaksi Rp500.000

- 1 (satu) user dibatasi hanya menerima 1 kali cashback selama periode program.

- Cashback diterima dalam bentuk saldo yang akan dikreditkan ke rekening nasabah Livin by Mandiri setiap hari JUMAT di minggu berikutnya atau Hari Kerja berikutnya.

- Cashback Mandiri Kartu Kredit akan dikreditkan ke billing statement nasabah minimum 3 bulan setelah periode program berakhir.

- Promo bersifat non-refundable, tidak dapat dibatalkan, dan tidak dapat diubah.

