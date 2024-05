Harga Pangan Hari Ini 26 Mei: Harga Beras Naik Lagi, Gula Pasir Masih Mahal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bahan pangan terpantau mengalami tren kenaikan harga seperti beras, bawang putih, cabai rawit merah, daging ayam dan telur.

Menyitir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional, rata-rata harga beras hari ini, Minggu 26 Mei 2024 pukul 7.30 WIB mengalami kenaikan 3,2% menjadi Rp16.000 per kilogram. Begitupun dengan beras medium harganya naik Rp560 menjadi Rp14.010 per kilogram.

Rata-rata harga biji kedelai impor hari ini naik Rp530 menjadi Rp12.560 per kilogram. Sementara harga bawang putih hair ini naik tipis 0,14% menjadi Rp42.790 per kilogram. Adapun harga cabai rawit merah naik signifikan 6,49% menjadi Rp46.740 per kilogram.

Kenaikan harga juga terjadi pada bahan pangan sumber protein hewani seperti daging ayam dan telur. Rata-rata harga daging ayam hari ini naik Rp1.360 menjadi Rp39.330 per kilogram dan telur harganya naik 3,08% menjadi Rp31.170 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan sederhana hari ini juga naik 1,29% menjadi Rp18.060 per liter. Begitupun dengan tepung terigu curah rata-rata harganya hari ini naik 3,29% menjadi Rp10.670 per kilogram.

Sementara, sejumlah bahan pangan yang terpantau mengalami tren penurunan harga antara lain bawang merah, cabai merah keriting, daging sapi murni, gula pasir, minyak goreng curah, tepung terigu kemasan dan jagung pakan.

Rata-rata harga bawang merah hari ini turun Rp1.250 menjadi Rp46.240 per kilogram, dan cabai merah keriting harganya turun 0,84% menjadi Rp46.220 per kilogram.

Adapun harga daging sapi murni hari ini turun 1,33% menjadi Rp133.810 per kilogram. Harga gula pasir turun tipis 0,27% menjadi Rp18.320 per kilogram.

Selain itu, harga minyak goreng curah juga turun 4,38% menjadi Rp15.070 per liter dan tepung terigu kemasan harganya turun 2,16% menjadi Rp13.120 per kilogram.

Sementara harga jagung pakan di tingkat peternak hari ini rata-rata turun 1,94% menjadi Rp5.550 per kilogram. Harga jagung pakan di peternak saat ini telah anjlok di bawah fleksibilitas harga yang ditetapkan Bapanas sebesar Rp5.800 per kilogram untuk jagung pakan dengan kadar air 15%.

