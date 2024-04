Update Rekayasa Lalu Lintas One Way dan Contraflow, Cek Detailnya!

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri masih melanjutkan rekayasa lalu lintas contraflow di Tol Jakarta-Cikampek pada hari ini Selasa (16/4/2024).

Berdasarkan informasi yang diterima dari Korlantas Polri, contraflow itu diterapkan di dua lajur KM 70 sampai dengan KM 47 Tol Jakarta-Cikampek.

"Contraflow 2 lajur masih diberlakukan dari KM 70 hingga KM 47 Tol Jakarta-Cikampek," tulis Korlantas Polri.

Kemudian, Korlantas Polri juga menetapkan kebijakan one way dari KM 414 Kalikangkung sampai dengan KM 72 Cipali telah dihentikan. Adapun, petugas juga telah melakukan pembersihan pada jalur one way tersebut.

Dengan demikian, Korlantas Polri menegaskan bahwa saat ini lalu lintas di kedua arah dipastikan normal.

"Lalu lintas normal dua arah dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 72 Cipali," pungkasnya.

Korlantas juga mengimbau agar pengendara mengedepankan toleransi di jalan serta menjaga kondisi tubuh agar selalu dalam keadaan normal.

Diberitakan sebelumnya, sebelum one way dihentikan, ruas Tol Palikanci mengalami kemacetan yang kerap terjadi di kilometer 201 hingga 205, tepatnya di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

Kemacetan tersebut membuat pengendara terlihat beberapa kali menghentikan laju kendaraan. Namun demikian, arus lalu lintas di jalur bebas hambatan, khususnya di Tol Palikanci KM 200, Selasa (16/4/2024), terpantau normal seperti hari biasa. Kendaraan besar yang semula dilarang beroperasi, kini melintas kembali di Tol Palikanci.

