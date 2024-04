INFO ARUS MUDIK: Tol Karawang Barat-Cikampek Berlaku Contraflow, Cikampek-Kalikangkung Satu Arah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jasa Marga memberlakukan lajur contraflow di bagian kanan tol Japek Karawang Barat KM47 hingga Cikampek KM70.

Atas pemberlakuan tersebut, Jasa Marga mengimbau pemudik pengguna jalan tol tetap tertib di antrian.

Pemberitahuan tersebut disampaikan pada akun media sosial X Jasa Marga.

"12.50 WIB #Tol_Japek Karawang Barat KM 47 - Cikampek KM 70 DIBERLAKUKAN LAJUR CONTRAFLOW/kanan, harap tertib di antrian," tulis mereka.

Sementara itu, untuk ruas to Cikampek hingga Kalikangkung diberlakukan satu arah (one way) khusus untuk kendaraan yang menuju arah Semarang Solo.

Pemberlakuan satu arah mulai dari GT Cikampek KM 72 hingga Kaliangkung Km 414.

"12.49 WIB GT Cikampek KM 72 - Kalikangkung KM 414 DIBERLAKUKAN SATU ARAH (ONE WAY), Jalur Satu Arah (ONE WAY). Khusus Kendaraan yang menuju arah Semarang Solo," tulis Jasamarga.

