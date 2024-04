Astra Tol Cipali Bersama Korlantas Resmikan Command Center KM 188

PT Lintas Marga Sedaya (Astra Tol Cipali) bersama Korlantas Polri meresmikan Command Center KM 188 di ex Kantor Gerbang Palimanan

Bisnis.com, CIREBON – PT Lintas Marga Sedaya (Astra Tol Cipali) bersama Korlantas Polri meresmikan Command Center KM 188 di ex Kantor Gerbang Palimanan. Dihadiri oleh Presiden Direktur Astra Tol Cipali Billy Perkasa Kadar, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Aan Suhanan, M.SI dan Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, Dr. Triono Junoasmono, ST, M, Command Center KM 188 ini bertujuan sebagai lokasi pusat kendali operasional arus lalu lintas di wilayah Jawa Barat (01/04).



“Penggunaan Kembali ex Kantor Gerbang Tol Palimanan ini merupakan salah satu bentuk sinergi ASTRA Tol Cipali dengan Korlantas Polri dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jalan. Dengan keberadaan Command Center di KM 188 Palimanan ini, kami harapkan informasi lalu lintas di Ruas Tol Cipali bisa tercapture secara real time,” ungkap Rinaldi, Direktur Operasional ASTRA Tol Cipali.



Penguatan sistem informasi melalui command center yang di inisiasi langsung oleh Kakorlantas Polri saat kunjungan kerja Nataru di tahun 2023 lalu ini disambut baik oleh ASTRA Tol Cipali. Hal ini sejalan dengan pemanfaatan kembali kantor Palimanan Utama pasca adanya integrasi transaksi tol di Ruas Tol Cipali dengan Ruas Tol Cikampek dan Kalikangkung di tahun 2022.



Astra Tol Cipali memastikan Command Center KM 188 tak hanya siap digunakan dari sisi prasarana saja untuk mendukung fungsinya sebagai pusat komunikasi dan koordinasi lalu lintas. Dari sisi visual, pemantauan lalu lintas dapat terlihat melalui 9 wall yang berisikan CCTV Ruas Tol Cipali, CCTV Ruas Tol Cisumdawu, CCTV Ruas Tol Jasamarga, hingga dashboard informasi Remote Traffic Microwave Sensor (RTMS) serta Monitoring Lalu Lintas Per Jam (MLPJ).



Sedangkan dari sisi komunikasi, Command Center KM 188 telah dilengkapi dengan meja operator radio oleh Polda Jabar yang berfungsi sebagai alat komunikasi utama antara petugas di Command Center dengan petugas yang berada di lapangan.



“Dengan fasilitas pendukung yang telah siap, ASTRA Tol Cipali yakin koordinasi pengaturan lalu lintas bersama dengan Korlantas Polri akan semakin optimal,” tutup Rinaldi.

