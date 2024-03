Meriahnya ‘War Takjil’ Ramadan di Pasar Takjil Benhil

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - War takjil atau dikenal dengan berebut takjil saat ini sedang ramai dibicarakan di sosial media. Pasalnya, tidak hanya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang mengincar kudapan untuk berbuka, tetapi orang yang tidak puasa atau non-Islam turut meramaikan pasar jajanan Takjil di Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat.

Kebanyakan orang-orang berkomentar di sosial media, salah satunya X, menyampaikan keseruan dari War takjil pada Ramadan 2024 terlihat sangat kompak dan bisa mencairkan suasana yang panas seusai perbedaan pilihan masing-masing pada Pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Pasar Takjil Benhil merupakan salah satu pasar yang terkenal dengan aneka ragam takjil yang ditawarkan oleh para penjual.

Pasangan calon capres-cawapres nomor 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar turut memeriahkan war takjil dengan mengunjungi Pasar Takjil Benhil sambil menunggu keputusan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini sesuai dengan unggahan di akun Instagram milik keduanya, yaitu @aniesbaswedan dan @cakiminow, pada Rabu (20/3/2024).

“Sambil menunggu pengumuman KPU, war takjil dulu bareng Gus Imin di Benhil, padang Kurusetra-nya para pemburu takjil,” ujar Anies, dikutip dari akun instagram miliknya, Kamis (21/3/2024).

Sesuai dengan unggahan tersebut, keduanya menaiki motor vespa klasik menuju Pasar Takjil Benhil untuk bertemu warga dan berbelanja aneka menu makanan untuk berbuka puasa.

Sementara itu, Tim Bisnis menemui beberapa pengunjung di Pasar Takjil Benhil, baik muslim maupun non-muslim.

Mariana (30) dan Sarah (35), adalah pengunjung Pasar Takjil Benhil yang tidak berpuasa atau non-muslim yang sedang mengantre untuk menunggu giliran supaya bisa masuk ke dalam pasar takjil tersebut.

Bahkan, keduanya mempunyai alasan masing-masing berkunjung ke Pasar Takjil Benhil. Mariana menyampaikan alasannya datang ke Pasar Takjil Benhil karena pasar ini diserbu oleh banyak orang sehingga penasaran.

“Penasaran aja,” ujar Mariana ketika ditemui Tim Bisnis, Selasa (19/3/2024).

Menurut Mariana, suasana Ramadan tahun ini di Jakarta sangat ramai orang-orang yang berdatangan ke Pasar Takjil Benhil.

“Rame banget malah, lumayan rame ya orang-orangnya,” ujar Mariana.

Sedangkan Sarah menyampaikan alasan datang ke Pasar Takjil Benhil karena lokasi kantornya dekat dengan pasar ini dan bukan pertama kalinya datang ke sini.

Menurut Sarah, alasannya datang ke Pasar Takjil Benhil bukan semata-mata untuk berburu takjil, tetapi juga ingin membantu para penjual untuk membeli dagangan mereka.

“Ya kan memang lagi banyak yang jualan ya, kalo memangnya saling membantu lah ya istilahnya, jadi bukan spesial karena berburu juga memang kebetulan pas di sini,” ujar Sarah ketika ditemui Bisnis.

Dia juga menyampaikan kondisi Pasar Takjil Benhil Ramadan 2024 lebih ramai dibandingkan Ramadan saat pandemi Covid-19 yang sepi pengunjung.

“Pas Covid-19 itu sepi banget, saya pernah iseng soalnya lagi nggak ada kerjaan yaudah ke sini, sepi banget memang beda banget sama sekarang,” ujar Sarah.

Kemudian, Bisnis menemui pengunjung yang berikutnya, Taqiya (20) salah satu pengunjung yang baru pertama kali mendatangi Pasar Takjil Benhil dan berasal dari Bogor.

Taqiya menyampaikan dirinya baru pertama kali datang ke Pasar Takjil Benhil karena pasar ini viral di sosial media.

“Ini juga sebenernya pertama kali karena lagi rame juga di medsos katanya takjil viral yang rame banget,” ujar Taqiya.

Dia juga menyampaikan alasannya datang ke Pasar Takjil Benhil karena penasaran dan ingin mencicipi secara langsung makanan yang ditawarkan oleh para penjual di pasar tersebut.

“Mangkanya aku penasaran banget mau nyobain makanan di sana yang beragam dan ramai terus,” ujar Taqiya.

Menurut Taqiya, Pasar Takjil Benhil menawarkan makanan dan minuman yang bervariasi, mulai dari makanan asin hingga manis dengan harga yang terjangkau. Bahkan, dirinya tidak mengiraPasar Takjil Benhil sudah dipadati oleh pengunjung padahal berangkat dari siang hari.

“Awalnya, enggak ngira bakal serame itu karena sudah otw [on the way] dari siang ya dikira masih sepi ternyata pas ke sana rame banget dan penuh dari luar sampe dalem penuh banget,” ucapnya. (Ahmadi Yahya)

Warga mengantre untuk membeli aneka makanan khas buka Puasa di Pasar Takjil Benhil, Jakarta Pusat pada Selasa (21/3/2024). JIBI/Ahmadi Yahya Perbesar

