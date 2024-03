Sri Mulyani Rapat Bareng AHY, Singgung PNBP Tembus Rp2 Triliun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja nasional sekaligus bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional(ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sri Mulyani menyampaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian ATR/BPN tembus sebesar Rp2 triliun. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN telah memberikan kontribusi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kualitas layanan dengan sangat baik.

“Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian ATR/BPN sendiri menembus Rp2 triliun. Ini merupakan kontribusi yang sangat baik bagi APBN #UangKita dan menunjukan kualitas layanan yang sangat baik pula,” ujar Menkeu Sri Mulyani di akun instagram miliknya @smindrawati, Jumat (8/3/2024).

Sri Mulyani menjelaskan perekonomian global sedang dalam kondisi yang buruk, banyak negara mengalami fiskal yang tidak sehat pascapandemi Covid-19. Bahkan, kondisi higher for longer sampai kini masih tengah berlangsung.

Walaupun perekonomian dunia sedang tidak baik-baik saja, tetapi perekonomian Indonesia masih tumbuh relatif kuat dan tetap solid, dibuktikan dengan beragam metrics keuangan dan fiskal yang menilai sangat baik.

“Di tengah situasi ini, performa perekonomian Indonesia masih tetap solid dan tumbuh relatif kuat. Ditunjukkan dengan beragam metrics keuangan dan fiskal yang begitu baik,” ujarnya.

Sri Mulyani menyampaikan keadaan ekonomi Indonesia saat ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya.

“Didukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro-growth, pro-job, dan pro-poor,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyampaikan dunia global sering bertanya mengenai lokasi investasi yang tepat, ini menjadi tugas dari Kementerian ATR/BPN untuk menjawab pertanyaan tersebut sehingga mampu memberikan kepastian sekaligus mendorong laju investasi di Indonesia.

“Salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan dunia global adalah “Can I have the location right? and can I have the certainty about that location?” Kementerian ATR/BPN lah yang mampu menjawab ini. Memberikan kepastian sekaligus menggenjot laju investasi di Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Dia turut menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang solid antar-kementerian dalam program strategis nasional.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyampaikan dirinya dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mendukung penuh kerja sama dengan kementerian lainnya dalam mengantarkan keadilan dan menentukan perekonomian serta reputasi Indonesia.

“Anda adalah para pendekar yang mengantarkan keadilan, yang menentukan denyut perekonomian Indonesia. Kinerja anda menentukan reputasi Indonesia di dunia. Saya dan @kemenkeuri siap mendukung sepenuhnya kerja bersama untuk Indonesia..!” lanjutnya. (Ahmadi Yahya)

