Pesan Prabowo ke Erick Thohir, Bos Mandiri, Chatib Basri, dan Tiko: Jaga Uang Republik!

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan pesan soal keuangan negara kepada Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Darmawan Junaidi, Komisaris BMRI Chatib Basri, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta Menteri BUMN Erick Thohir.

Sesaat sebelum calon presiden (capres) nomoro urut 02 itu masuk ke mobil, Prabowo memberikan selamat secara berurutan kepada nama-nama tersebut untuk menjaga keuangan Tanah Air.

Dirinya memberikan selamat kepada Bos Mandiri Darmawan, kemudian Chatib Basri. Tepat saat Prabowo menjabat tangan Tiko, dirinya tidak memberikan selamat, namun berucap untuk menjaga keuangan negara sambil melihat Darmawan dan Chatib dan melanjutkan menjabat tangan Erick Thohir.

“Pak Darmawan selamat ya [untuk acara MIF], Pak Chatib selamat ya. Pertahankan prestasi, jaga uang Republik, makasih Mas Erick,” ujarnya usai menghadiri Mandiri Investment Forum (MIF) di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Sebagaimana diketahui, Bank Mandiri menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dan milik pemerintah. Sepanjang tahun 2023, perseroan mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 55,1 triliun, tumbuh 33,7% secara year-on-year (yoy).

Sementara total aset konsolidasi Bank Mandiri yang berhasil menembus Rp2.174,2 triliun di akhir 2023, naik 9,12% (yoy) dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.992,5 triliun.

Pertumbuhan ini juga diimbangi dengan kualitas aset yang terus membaik. Per akhir 2023, rasio Non Performing Loan (NPL) Bank Mandiri secara bank only berhasil turun sebesar 86 basis poin (bps) secara tahunan ke level 1,02%.

Di sisi lain, pertemuan Prabowo dengan Tiko menjadi perhatian karena wakil menteri BUMN tersebut masuk dalam bursa nama calon menteri keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati.

Empat nama yang sudah muncul, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Royke Tumilaar.

