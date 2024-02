Beras hingga Minyak Goreng Banting Harga! Ini Jadwal dan Lokasi Pasar Murah DKI Jakarta

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar Pasar Murah dengan menjual sejumlah bahan pangan dengan harga terjangkau di sejumlah wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan laman resmi Pemprov DKI Jakarta, dikutip Selasa (27/2/2024), Pasar Murah tersebut bekerja sama dengan Dinas PPKUKM, Badan Pangan Nasional, Bulog, dan UMKM lokal.

Adapun, pelaksanaan Pasar Murah bertujuan membantu masyarakat dalam mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga murah.

Beberapa bahan pangan yang dijual antara lain harga tepung terigu Rp12.000 per kilogram, harga beras premium Rp13.900 per kilogram, harga beras SPHP Rp10.600 per kilogram, harga minyak goreng Rp14.000-Rp17.000 per liter.

Jadwal dan Lokasi Pasar Murah di DKI Jakarta:

26-27 Februari 2024

Jakarta Pusat: Harco Mangga Dua dan Halaman depan Taman Ismail Marzuki

Jakarta Utara: Halaman Kantor Kelurahan Sunter Jaya dan Rusunawa Kelapa Gading Timur RW 06

Jakarta Barat: Kantor Kecamatan Cengkareng dan Jalan H. Berit

Jakarta Selatan: Halaman Kantor Kecamatan Pancoran dan Halaman Kantor Kecamatan Setiabudi

Jakarta Timur: Lokbin Makasar Jalan Kerja Bakti No.1, RT.1/RW.2 dan Halaman Kantor Kecamatan Jatinegara

28-29 Februari 2024

Jakarta Pusat: RPTRA Hati Suci Kelurahan Kampung Bali dan Belakang Pasar Rawasari Selatan

Jakarta Utara: Depan RPTRA Budi Mulia dan GOR RBS Jalan Rawa Badak Selatan

Jakarta Barat: Kantor Kecamatan Kebon Jeruk dan Kantor Kecamatan Kalideres

Jakarta Selatan RPTRA Teratai, Kelurahan Tebet Timur dan Halaman Masjid Raya Palapa Baitus Salam

Jakarta Timur: Halaman Kantor Kecamatan Pasar Rebo, Halaman Kantor Kelurahan Pondok Bambu, dan Halaman Kantor Kelurahan Cakung

4-5 Maret 2024

Jakarta Pusat: Taman Segitiga, Johar Baru dan Depan Pasar Petojo Ilir Jalan AM Sangaji

Jakarta Utara: Asrama eks Brimob Kelurahan Cilincing dan Rusunawa Penjaringan

Jakarta Barat: Kantor Kelurahan Tanah Sereal dan Rusunawa KS Tubun

Jakarta Selatan: RPTRA Bhinneka Petukangan Utara dan Halaman Kantor Kecamatan Jagakarsa

Jakarta Timur: RPTRA UTAKARA Beriman dan Halaman Kantor Kelurahan Kramat Jati

6-7 Maret 2024

Jakarta Pusat: Museum MH. Thamrin, Kenari dan Kantor Kelurahan Utan Panjang

Jakarta Barat: Kantor Kecamatan Grogol Petamburan dan Jalan Kebahagian, Kelurahan Krukut Kec. Tamansari

Jakarta Selatan: Ruang Sungai Limpah Cilandak Jalan Lebak Bulus V No.8, Halaman Kelurahan Grogol Utara, Halaman Kantor Kecamatan Mampang Prapatan, dan Halaman Kantor Kelurahan Gandaria Utara / Kantor Camat Kec. Kebayoran Baru

Jakarta Timur: Alun-Alun Food Station Jalan Perintis Kemerdekaan, TKK Centex Jalan Centex Raya No. 12, dan Halaman Kantor Kecamatan Cipayung

