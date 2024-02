Garuda Indonesia Banting Harga Tiket Pesawat, Diskon 80% Jelang Idulfitri

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) banting harga tiket lagi melalui Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) Anniversary edition 2024 yang menghadirkan potongan harga hingga 80%.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan, program promo ini berlaku baik untuk tiket perjalanan domestik maupun internasional. Pemesanan tiket ini dibuka mulai 19-28 Februari 2024 untuk periode perjalanan mulai 15 Februari 2024 hingga 14 Februari 2025.

Irfan menjelaskan, penyelenggaraan GOTF Anniversary merupakan bentuk komitmen Perusahaan untuk menghadirkan layanan penerbangan yang aman, nyaman dengan harga yang kompetitif untuk mengakses berbagai destinasi Garuda Indonesia bagi masyarakat.

"Gelaran GOTF Anniversary Edition kali ini tentunya memiliki makna tersendiri bagi Garuda Indonesia untuk semakin menunjukkan komitmen keberlanjutan yang kami miliki dalam mendukung pergerakan wisatawan domestik maupun internasional yang dapat menggerakkan ekonomi bangsa,” kata Irfan dalam keterangan resminya, Senin (19/2/2024).

Dia menambahkan penyelenggaraan GOTF Anniversary kali ini juga mengoptimalkan momentum perayaan Hari Raya Idulfitri khususnya melalui program Lebaran di Jakarta. Irfan menjelaskan, GIAA menghadirkan berbagai penawaran menarik untuk menikmati momen Lebaran di Jakarta.

Selain menghadirkan program diskon tiket hingga 80%, GOTF Anniversary Edition juga menghadirkan berbagai program menarik lainnya termasuk program Flash Sale akan berlaku pada periode tertentu selama program GOTF berlangsung di aplikasi FlyGaruda dan www.garuda-indonesia.com.

Lebih lanjut, Garuda Indonesia juga meghadirkan Program Akselerasi GarudaMiles untuk anggota Reguler Tier Blue, Silver, dan Gold untuk percepatan naik tingkat keanggotaan dengan melakukan penerbangan Garuda Indonesia sejumlah frekuensi tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Selain itu, GOTF Anniversary Edition kali ini turut menghadirkan berbagai nilai tambah seperti diskon 10% dari harga excess baggage + 30% prepaid baggage, program Welcome Bonus 1000 Miles untuk anggota baru GarudaMiles Reguler & Junior, program Milesback up to 30%.

Kemudian, perusahaan juga menyediakan program Special Price Bundling GarudaMiles Gold Privilege & 1000 Miles dengan diskon mencapai Rp750.000, program Seat Selection & Lounge Access, diskon Garuda Shop hingga 75%, penawaran Indosat Roaming Package, serta program Diskon AHM Booking Hotel.

Pada pelaksanaan GOTF Anniversary edition ini, Garuda Indonesia bekerja sama dengan Bank Mandiri sebagai bank partner yang menargetkan transaksi hingga Rp450 miliar. Adapun, acara ini dilaksanakan secara hybrid dimana para pengguna jasa dapat mengakses berbagai penawaran menarik melalui www.garuda-indonesia.com ; aplikasi FlyGaruda; hingga Online Travel Agent dan berbagai travel agent di Jakarta, Surabaya, dan Bali.

Daftar Promo Tiket Pesawat Garuda Indonesia Online Travel Fair (GOTF) 2024:

1. Rute Domestik

Jakarta – Aceh pp mulai Rp2,4 jutaan

Jakarta – Medan pp mulai Rp1,9 jutaan

Jakarta – Padang pp mulai Rp1,7 jutaan

Jakarta – Palembang pp mulai Rp1,1 jutaan

Jakarta – Malang pp mulai Rp1,3 jutaan

Jakarta – Semarang pp mulai Rp1 jutaan

Jakarta – Solo pp mulai Rp1,1 jutaan

Jakarta – Yogyakarta pp mulai Rp1,1 jutaan

Jakarta – Surabaya pp mulai Rp1,4 jutaan

Jakarta – Denpasar pp mulai Rp1,7 jutaan

2. Rute Internasional

Jakarta – Singapura pp mulai Rp2,7 jutaan

Jakarta – Guangzhou pp mulai Rp5,2 jutaan

Jakarta – Amsterdam pp mulai Rp7,5 jutaan

Surabaya – Singapura pp mulai Rp2,5 jutaan

Jakarta – Kuala Lumpur pp mulai Rp1,9 jutaan

Jakarta – Sydney pp mulai Rp6,5 jutaan

Jakarta – Melbourne pp mulai Rp6,6 jutaan

Jakarta – Tokyo pp mulai Rp6,7 jutaan

Jakarta – Seoul pp mulai Rp4,8 jutaan

Denpasar – Singapura pp mulai Rp2,1 jutaan

Denpasar – Seoul pp mulai Rp5,1 jutaan

3. Rute penerbangan aliansi Garuda Indonesia

Jakarta – Paris pp mulai Rp15,6 jutaan

Jakarta – Milan pp mulai Rp15,8 jutaan

Jakarta – Roma pp mulai Rp16,2 jutaan

Jakarta – Barcelona pp mulai Rp16,5 jutaan

Jakarta – Frankfurt pp mulai Rp17 jutaan

