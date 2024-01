Nikel Naik Daun, Australia Tawarkan Kerja Sama Terkait ESG

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA -- Asisten Menteri Perdagangan dan Manufaktur Australia, Tim Ayres kembali menegaskan bahwa adanya potensi kerjasama dengan Indonesia untuk membangun kemampuan seputar standar-standar Environmental, Social, and Governance (ESG) di tengah maraknya industri nikel Tanah Air.

Ayres mengatakan bahwa adanya ketertarikan yang kuat antara kedua negara dalam ESG. Hal ini lantaran pemerintah Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan standar ESG untuk meningkatkan nilai. Standar ini juga diminta oleh pasar di seluruh dunia.

“Hal itulah yang akan diminta oleh pelanggan di seluruh dunia dalam hal ekspor, dan apakah kita benar-benar ingin menambah nilai ekonomi tambahan. Hal ini berarti siap dan mampu memenuhi persyaratan keberlanjutan,” terang Ayres dalam acara Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama dengan Kedutaan Australia di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

ESG adalah konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi, atau bisnis yang berkelanjutan dengan tiga faktor yaitu yaitu environmental (lingkungan), social (sosial), dan governance (tata kelola).

Ayres menuturkan negaranya sangat tertarik untuk mendorong standar lingkungan dan tata kelola hilirisasi mineral dengan Indonesia. Adapun, kerjasama ESG menjadi persyaratan Australia bagi produsen nikel di negaranya untuk memudahkan memasuki pasar di seluruh dunia.

“[ESG] akan menjadi fitur yang sangat kuat bagi masa depan pasar nikel, dan Australia terlibat di tingkat bilateral untuk mendukung pekerjaan itu” terangnya di kediaman Duta Besar Australia di Jakarta pada Kamis (25/1).

Selain itu, Ayres juga menuturkan bahwa Australia akan memastikan bersama dengan London Metal Exchange (LME) agar nikel diperhitungkan dalam posisi kompetitif di masa depan.

Menurunnya Harga Nikel

5 Negara dengan Produksi Nikel Terbesar pada 2022

Negara Produksi Nikel Indonesia 1.600.000 Filipina 330.000 Rusia 220.000 Kaledonia Baru 190.000 Australia 160.000

Sumber: US Geological Survey (USGS), Mineral Commodity Summaries, Januari 2023

Mengutip Bloomberg, harga nikel telah menurun lebih dari 40% pada tahun lalu. Komoditas ini diperdagangkan mendekati US$16.000 per ton, yakni mendekati level terendah sejak 2021.

Dampak penurunan harga nikel terbesar sejauh ini adalah Australia. Pada Senin (22/1) Wyloo Metals Pty Ltd. menutup tambangnya. BHP Group Ltd. menutup sebagian pabrik pengolahannya dan First Quantum Minerals Ltd. menangguhkan tambang nikel di Ravensthorpe, Australia Barat dan memangkas sepertiga karyawannya.

Di lain sisi, produksi Indonesia yang telah menyumbang separuh dari suplai global, mungkin lebih tahan terhadap pengurangan produksi. Indonesia muncul sebagai pusat nikel global setelah investasi miliaran dolar di pabrik-pabrik yang efisien yang diuntungkan oleh tenaga kerja yang murah, listrik yang murah, dan bahan mentah yang mudah didapat.

"Proyek-proyek di Indonesia lebih fleksibel dalam menyerap dampak-dampak dari penurunan harga nikel," jelas analis di BloombergNEF, Allan Ray Restauro.

Membanjirnya pasokan baru dari Indonesia dalam dua tahun terakhir juga telah melampaui permintaan dikala pasar logam berada di bawah tekanan akibat perekonomian global yang lesu. Pertumbuhan permintaan yang lebih lemah dari sektor kendaraan listrik juga menjadi hambatan.

