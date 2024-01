Taipan Sukanto Tanoto Beli Hotel Mewah di Shanghai Rp3,7 Triliun, Begini Penampakannya

Konglomerat Indonesia, Sukanto Tanoto membeli hotel mewah Wanda Reign on The Bund di Shanghai, China. Intip penampakan dan tarifnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Konglomerat Indonesia, Sukanto Tanoto membeli hotel mewah Wanda Reign on The Bund di Shanghai, China dengan harga fantastis yaitu US$240 juta atau senilai Rp3,72 triliun (asumsi kurs: Rp15.513).

Penampakan hotel mewah milik Sukanto Tanoto, Wanda Reign on The Bund di Shanghai kini menjadi sorotan. Dengan kemegahan dan letak strategisnya, tidak heran jika tarif inap nya dikisaran Rp5 juta-20 juta per malam.

Berdasarakan situs resmi Wanda Hotels, dikutip Sabtu (13/1/2024) bangunan hotel ini terkenal dengan desain arsitektur barat yang diperkaya dengan pemandangan Sungai Huangpu dan cakrawala Pudong.

Adapun, hotel ini memiliki luas bangunan 36.000 meter persegi yang mencakup 193 kamar mewah, termasuk 14 suite. Tak hanya itu, ada jenis kamar Chairman Suite seluas 288 meter persegi yang berada di lantai 20.

Adapun, eksterior hotel dirancang oleh firma arsitektur ternama Inggris, Foster & Partners. Rancangannya terinspirasi dari pola dan arsitektur Shanghai kuno dan klasik. Secara keseluruhan, rancangan desain kamar memiliki 2 opsi gaya berbeda yakni Noble dan Trendy.

Hotel mewah 'Wanda Reign on The Bund' di Shanghai, China

Gaya trendy memancarkan aura kemegahan dan kehormatan dengan dominasi warna krem yang pekat dipadukan dengan dekorasi seni modernitas. Sementara itu, gaya noble memadukan kayu mahoni dengan sulaman magnolia dan dekorasi seni klasik.

Di sisi lain, Wanda Design Institute juga ikut merancang dengan menonjolkan keanggunan elemen budaya Shanghai pada 1920-1930-an. Hal ini tercerminkan dari penggunaan bordir magnolia tradisional khas Suzhou.

Selain itu, di beberapa sudut hotel tak jarang ditemukan koleksi karya seni dan barang antik hasil karya kontemporer terkenal China. Wanda Reign on The Bund juga menawarkan sajian restoran dan bar dengan koleksi makanan dan minuman premiun.

Kemegahan hotel yang baru dibeli konglomerat properti RI ini juga dilengkapi dengan ruang perjamuan dan rapat yang megah dan dipadukan teknologi termutakhir.

Jika merujuk pada situs layanan booking.com, tarif inap Wanda Reign on The Bund untuk kamar Deluxe seharga Rp5,5 juta per malam. Kemudian, tarif inap di kamar Deluxe Yu Garden sebesar Rp6,4 juta per malam.

Hotel mewah Wanda Reign on The Bund di Shanghai, China

Sementara itu, kamar Deluxe Pemandangan Sungai seharga Rp7,5-8 juta per malam. Selanjutnya, untuk Premium Suite-Shanghai Style dibanderol harga Rp9,7 juta per malam. Tarif inap untuk Suite Deluxe dengan pemandangan sungai seharga Rp18,2-20 juta per malam.

Sebelumnya, Pacific Eagle Real Estate milik konglomerat properti Indonesia, Sukanto Tanoto baru saja mencaplok hotel mewah "Wanda Reign on The Bund" di Shanghai dari pengembang Tiongkok yakni Dalian Wanda group.

Melansir dari laman Forbes, nilai transaksi yang dilakukan oleh bos sawit RI untuk memboyong hotel mewah tersebut diperkirakan tembus US$240 juta atau senilai Rp3,72 triliun (asumsi kurs: Rp15.513).

"Sebagai investor jangka panjang, Pacific Eagle Real Estate mengakuisisi Shanghai Wanda Reign di hotel Bund untuk apresiasi modal," kata juru bicara Pacific Eagle.

