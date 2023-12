Tokopedia-TikTok Klaim Habolnas Sukses Lambungkan Merek Lokal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA- Tokopedia dan TikTok telah meluncurkan kampanye “Beli Lokal” saat momen Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12.12 lalu.

Keduanya menyebut kampanye Beli Lokal bertujuan membantu para pelaku usaha, khususnya UMKM lokal untuk mendapatkan panggung lebih luas termasuk saat momen Harbolnas 12.12, lewat aplikasi Tokopedia dan TikTok.

Animo tinggi dari masyarakat terhadap kampanye Beli Lokal, termasuk saat momen Harbolnas 12.12, menimbulkan berbagai dampak positif pada penjualan para UMKM lokal.

“Tokopedia mencatat adanya kenaikan transaksi sejumlah brand lokal kecantikan dan perawatan tubuh di Tokopedia dengan rata-rata kenaikan hampir 19 kali lipat khususnya pada kampanye Beli Lokal di momen Harbolnas 12.12 jika dibandingkan rata-rata transaksi harian di bulan November 2023,” ungkap Head of Communications Tokopedia, Aditia Grasio Nelwan, dikutip dari siaran pers, Jumat (22/12/2023).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan sejumlah merek fesyen lokal di Tokopedia pun mengalami rata-rata kenaikan transaksi lebih dari 13 kali lipat. “Khususnya pada kampanye Beli Lokal di momen Harbolnas 12.12 jika dibandingkan rata-rata transaksi harian di bulan November 2023,” tambah Aditia.

Secara keseluruhan, beberapa kategori produk yang paling laris di kampanye Beli Lokal, khususnya di Tokopedia pada Harbolnas 12.12 lalu, antara lain produk Kecantikan, Perawatan Tubuh, Fashion, Makanan dan Minuman, serta Rumah Tangga.

Sedangkan di TikTok, kategori tersebut didominasi oleh kategori Kecantikan dan Perawatan Diri, Pakaian Wanita, Fashion Muslim, Pakaian Pria, serta Makanan dan Minuman.

Sejumlah pelaku usaha di Tokopedia yang mengikuti kampanye ‘Beli Lokal’ 12.12 lalu turut mencatat kenaikan penjualan, di antaranya SAFF & Co., Aerostreet dan INTHEBOX yang juga menggunakan aplikasi TikTok untuk memperluas jangkauan pasarnya di Indonesia.

Di sisi lain, Tokopedia pun membangun kolaborasi lain dengan merek lokal. Salah satunya, pelaku usaha segmen Kecantikan dan Perawatan Tubuh, salah satunya brand lokal SAFF & Co., untuk meluncurkan produk parfum SAFF & Co. ‘Maleali’ eksklusif di Tokopedia saat Harbolnas 12.12.

Co-Founder SAFF & Co., Santi Tan menyampaikan, “Sebagai brand lokal parfum, SAFF & Co. terus mendapatkan dukungan dari Tokopedia dan TikTok yang turut berkontribusi pada penjualan kami.”

Pada momen Harbolnas 12.12, SAFF & Co. meluncurkan varian parfum SAFF & Co. ‘Maleali’ secara eksklusif di kampanye ‘Beli Lokal’ Tokopedia. “Maleali memiliki karakter sweet dan woody diikuti dengan sedikit aroma aromatic. Lalu disusul oleh aroma creamy-woody dan dry down aroma sensual & comforting khas wangi patchouli dari Sulawesi,” jelas Santi.

