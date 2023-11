Paradise Indonesia (INPP) Genjot Ekspansi Bisnis ke Indonesia Timur

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Indonesian Paradise Property Tbk. (INPP) atau Paradise Indonesia berencana melakukan ekspansi bisnis ke Kalimantan dan wilayah Indonesia timur dalam rentang waktu 5 tahun mendatang.

“Kami targetkan pertumbuhan aset bisa 10% hingga 15% setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 tahun mendatang,” ujar Presiden Direktur Paradise Indonesia Anthony Susilo menjawab pertanyaan Bisnis, dikutip Rabu (1/11/2023).

Adapun, optimisme tersebut dituangkan dengan rencana pembangunan empat proyek existing pada tahun depan, yakni penyelesaian 23Paskal Shopping extension di Bandung, Hyatt Place Makassar, 23Mall Semarang, pengembangan apartemen Antasari Place.

Untuk menyelesaikan empat proyek tersebut, Paradise Indonesia telah menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai Rp600 miliar hingga Rp800 miliar.

“Di akhir tahun ini capex terserap Rp500 miliar,” kata Anthony.

Selama 21 tahun berdiri, Paradise Indonesia dikenal sebagai pengembang yang gemar membangun properti gaya hidup ikonik. Sebanyak 80 persen dari proyek properti yang dimiliki pengembang ini berupa hotel dan pusat perbelanjaan.

Beberapa properti yang sudah menjadi flagship, di antaranya Sheraton Bali Kuta Resort, beachwalk Shopping Center Bali, 23Paskal Shopping Center Bandung, Beachwalk Residence Bali, apartemen One Residence Batam, dan Harris Suites fX Sudirman yang masing-masing berada di lokasi paling strategis.

Properti ini melengkapi portofolio sebelumnya di bawah operasional Plaza Indonesia yang sudah top of mind mengusung konsep gaya hidup, yaitu Grand Hyatt Jakarta, Plaza Indonesia, Keraton at the Plaza Jakarta, hingga mall fX Sudirman.

Hingga saat ini perusahaan telah memiliki lebih dari 25 unit bisnis dengan pengembangan 20 properti yang terbagi dalam segmen perhotelan, komersial, dan hunian yang tersebar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Makassar dan Batam. Per Selasa (31/10/2023), emiten properti berkode INPP ini memiliki market cap yang mencapai Rp7,27 triliun.

Hingga kuartal III/2023, Paradise Indonesia membukukan pendapatan sebesar Rp831,5 miliar, naik sebesar 53,8% year-on-year (yoy). Kontribusi terbesar pendapatan berasal dari sektor perhotelan yang mencapai Rp342 miliar atau tumbuh sebesar 73,2% yoy. Hal ini karena hotel-hotel milik Paradise Indonesia di Bali yang mencatatkan tingkat okupansi tertinggi sehingga menyumbang 41% dari total pendapatan perseroan.

Sementara itu, pendapatan yang dicatatkan dari segmen komersial juga bertumbuh double digit sebesar 19%. Kombinasi dinamis antara kedua sektor ini berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan berulang sebesar 42% yoy.

Pertumbuhan ini tidak lepas dari konsep modern dan fokus pengembangan bisnis perusahaan yang menghadirkan properti gaya hidup ikonik di kota-kota besar Indonesia terutama yang menjadi destinasi wisata.

