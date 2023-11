Pakuwon (PWON) Mulai Bangun Proyek Superblok Rp5 Triliun di IKN

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) melalui anak usahanya PT Pakuwon Nusantara Abadi (PNA) memulai pembangunan proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan investasi sebesar Rp5 triliun.

Dalam hal ini, PWON membangun proyek superblok di IKN yang ditandai dengan groundbreaking pada hari ini, Rabu (1/11/2023), yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun, superblok ini dinamakan 'Pakuwon Nusantara' yang lokasinya berada di ini berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

President Director PT Pakuwon Nusantara Abadi Eiffel Tedja mengatakan, PWON merencanakan pembangunan superblok di IKN terdiri atas sebuah pusat perbelanjaan, kondominium, dan 3 hotel yang akan sangat menguntungkan dalam jangka panjang.

"Momentum groundbreaking Pakuwon Nusantara menjadi penanda dukungan penuh Pakuwon untuk Ibu Kota Negara [IKN]," kata Eiffel dalam keterangan resminya, Rabu (1/11/2023).

Proyek pembangunan superblok Pakuwon Nusantara memiliki lahan seluas 7,2 hektare berlokasi strategis di Kawasan Sumbu Kebangsaan dan tepat di depan tugu ‘Titik Nol’.

Dengan menggandeng grup Marriott International, proyek Pakuwon Nusantara akan dibangun Hotel Four Points by Sheraton. Disusul dengan pembangunan pusat perbelanjaan, Hotel Tribute Portfolio by Marriott, Hotel Westin, dan ballroom.

Konsep pembangunan pusat perbelanjaan Pakuwon Nusantara ini akan mengusung desain yang menyatu dengan konsep teras langit dari alam terbuka yang hijau dengan pemandangan langsung ke lembah dan sungai yang berada tepat di samping gedung pusat perbelanjaan sehingga sangat mendukung suasana hang-out, sejuk, modern dengan alam yang asri.

Pembangunan superblok ‘Pakuwon Nusantara’ adalah salah satu upaya untuk terus memperbesar basis sumber pendapatan berkelanjutan dan diversifikasi geografis Pakuwon. Pihaknya juga memandang investasi ini sebagai wujud peran pengusaha swasta untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.

"Selain Pakuwon Nusantara, saat ini kami memiliki proyek superblok baru dalam pipeline di Bekasi, Batam dan Semarang – yang kelak setelah beroperasi akan memperbesar portofolio 4 existing superblok kami di Jakarta dan Surabaya," pungkasnya.

