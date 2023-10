LRT Jabodebek Rusak? PT KAI: 15 Rangkaian Kereta Masuk Perawatan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melakukan perawatan pada 15 rangkaian kereta (trainset) LRT Jabodebek. Hal ini berimbas pada pembatalan 28 perjalanan kereta LRT Jabodebek untuk beberapa hari ke depan.

Manager Humas KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo menjelaaskan, secara terperinci, sebanyak 13 trainset harus melakukan bubut roda untuk memastikan kondisi roda sesuai dengan syarat perjalanan LRT Jabodebek. Adapun, 2 trainset mengalami gangguan pada integrasi sistem persinyalan.

Kuswardojo memaparkan, proses pembubutan roda untuk 1 rangkaian kereta memerlukan waktu sekitar 5-7 hari. Sementara itu, perbaikan sistem persinyalan diharapkan rampung minggu ini.

Kuswardojo menuturkan, perawatan pada 15 rangkaian kereta ini tidak dilakukan secara mendadak. Dia mengatakan, masa perawatan trainset tersebut memang hampir bersamaan, sehingga sebagian sarana yang ada harus dilakukan pembubutan roda.

"Mengingat waktu pengerjaan yang bisa mencapai 7 hari, jadi akan banyak sarana yang bergiliran untuk dikerjakan. Tentunya kami berusaha semaksimal mungkin agar bisa sesegera mungkin terselesaikan," kata Kuswardojo saat dihubungi, Kamis (19/10/2023).

Adapun, saat ini KAI mengoperasikan LRT Jabodebek dengan 16 trainset dan 234 perjalanan per harinya. Dengan pekerjaan perawatan ini, jumlah perjalanan LRT Jabodebek per harinya pun berkurang menjadi 206 perjalanan per hari.

Kuswardojo menambahkan, pembatalan sejumlah perjalanan LRT Jabodebek akan turut berdampak pada headway atau jarak kedatangan antar kereta yang menjadi lebih panjang.

Daftar perjalanan LRT Jabodebek yang dibatalkan:

Jatimulya-Dukuh Atas waktu keberangkatan 05.30 WIB Jatimulya-Dukuh Atas waktu keberangkatan 06.00 WIB Dukuh Atas-Jatimulya waktu keberangkatan 06.28 WIB Dukuh Atas-Jatimulya waktu keberangkatan 06.58 WIB Jatimulya-Dukuh Atas waktu keberangkatan 07.30 WIB Jatimulya-Dukuh Atas waktu keberangkatan 08.00 WIB Dukuh Atas-Jatimulya waktu keberangkatan 08.28 WIB Dukuh Atas-Jatimulya waktu keberangkatan 08.58 WIB Jatimulya-Dukuh Atas waktu keberangkatan 09.30 WIB Jatimulya-Dukuh Atas waktu keberangkatan 10.00 WIB Dukuh Atas-Jatimulya waktu keberangkatan 10.28 WIB Dukuh Atas-Jatimulya waktu keberangkatan 10.58 WIB Jatimulya-Dukuh Atas waktu keberangkatan 11.30 WIB Jatimulya-Dukuh Atas waktu keberangkatan 12.00 WIB Dukuh Atas-Jatimulya waktu keberangkatan 12.28 WIB Dukuh Atas-Jatimulya waktu keberangkatan 12.58 WIB Jatimulya-Dukuh Atas waktu keberangkatan 13.30 WIB Jatimulya-Dukuh Atas waktu keberangkatan 14.00 WIB Dukuh Atas-Jatimulya waktu keberangkatan 14.28 WIB Dukuh Atas-Jatimulya waktu keberangkatan 14.58 WIB Jatimulya-Dukuh Atas waktu keberangkatan 15.30 WIB Jatimulya-Dukuh Atas waktu keberangkatan 16.00 WIB Dukuh Atas-Jatimulya waktu keberangkatan 16.28 WIB Dukuh Atas-Jatimulya waktu keberangkatan 16.58 WIB Jatimulya-Dukuh Atas waktu keberangkatan 17.30 WIB Jatimulya-Dukuh Atas waktu keberangkatan 18.00 WIB Dukuh Atas-Jatimulya waktu keberangkatan 18.28 WIB Dukuh Atas-Jatimulya waktu keberangkatan 18.58 WIB

