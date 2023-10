Bisnis Indonesia Property Award (BIPA) 2023 Masuk Tahap Penjurian

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ajang penganugerahan kepada pengembang properti Indonesia yakni Bisnis Indonesia Property Award (BIPA) memasuki tahap penjurian awal pada hari ini, Kamis (19/10/2023).

Penjurian terhadap pengembang yang masuk dalam kategori penghargaan BIPA dilakukan oleh Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia Hendricus Andy Simarmata, Direktur Strategic Consulting, Cushman & Wakefield Indonesia Arief Rahardjo, dan Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto, Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika (JAG) Lulu Terianto dan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Yuliana Benyamin.

Dalam laporannya, para juri merumuskan pengembang properti terbaik yang terbagi dalam 2 penilaian yang terdiri dari 7 kategori penganugerahan.

Dengan perincian, penilaian berdasarkan proyek memiliki 5 kategori penganugerahan. Di antaranya, Best Connectivity Development, Best Millennial Condo Development (di bawah Rp1 miliar), Best Millennial Condo Development (di atas Rp1 miliar), Best Township dan Best Green Industrial.

Sementara itu, penilaian terhadap perusahaan memiliki 2 kategori utama yakni Best Performance Public-Listed Property Company dan Best Green Public Listed Property Company.

Salah satu Dewan Juri BIPA 2023 Andy Simarmata mengapresiasi tema "Transformasi hijau sektor properti" yang dipilih pada perhelatan perdana kali ini. Hal tersebut dipandang mampu mendorong konsep green business, unique, dan sustainability. Terlebih di tengah pemulihan industri properti pascabadai pandemi Covid-19.

"Seiring dengan temanya yang relevan, Bisnis Indonesia merekognisi inisiatif developer dalam pencapaian agenda hijau sebagaimana termuat dalam RPJMN bidang perumahan yang telah ditetapkan pemerintah," tuturnya, Kamis (19/10/2023).

Nantinya, penjurian ini akan didasarkan pada 6 indikator utama yang masing-masing memiliki bobot berbeda. Dengan rincian, indikator letak dan lokasi proyek dan fasilitas dan keunikan bangunan.

Kemudian, indikator lainnya yakni terkait dengan keberlanjutan pembangunan strategi pembiayaan dan manajemen proyek, upaya penghijauan dan upaya pengurangan konsumsi energi, manfaat bagi masyarakat hingga dokumen tambahan.

Acara BIPA 2023 akan diselenggarakan pada Oktober 2023, disertai dengan agenda directors exclusive forum yang diharapkan dapat menjadi ajang para pemain industri properti saling bertemu dan bertukar pikiran.

