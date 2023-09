Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah daftar harga tiket Kereta Cepat Jakarta - Bandung lengkap dengan cara belinya.

Kereta Cepat Jakarta - Bandung saat ini memasuki periode soft operation yang akan membagikan tiket gratis kepada masyarakat. Pembukaan pendaftaran tiket gratis tahap pertama sudah habis.

Nantinya, pemerintah akan membuka kembali pendaftaran pembelian tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung tahap kedua pada 24 September 24 September 2023 mendatang.

Jika periode soft operation sudah selesai, maka masyarakat bisa membeli tiket Kereta Cepat Jakarta - Bandung dengan rentang harga sesuai kelas.

Harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung jika sudah habis masa gratis:

1. Kelas VIP

Kelas VIP memiliki 18 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 1-2. Harga tiket KCJB kelas VIP diperkirakan sekitar Rp350.000 per penumpang.

2. Kelas I

Kelas first class memiliki 28 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 2-2. Harga tiket KCJB kelas first class diperkirakan sekitar Rp300.000 per penumpang.

3. Kelas 2

Tiket kelas second class KCJB terdiri dari 555 kursi dalam satu gerbong dengan pengaturan tempat duduk 3-2. Harga tiket KCJB kelas second class diperkirakan mulai dari Rp250.000 per penumpang.

Cara membeli tiket Kereta Cepat Jakarta - Bandung

Buat kamu yang ingin membeli tiket Kereta Cepat Jakarta - Bandung, kamu dapat melakukan pendaftaran dapat dilakukan melalui link http://ayonaik.kcic.co.id/.

Setelah klik link di atas, maka kamu bisa memilih rute atau tujuan kamu. Kamu juga akan diminta memasukan beberapa identitas pribadi, isi saja datanya dengan lengkap.

Jika tiket masih tersedia, maka kamu akan mendapatkan salah satu tiket Kereta Cepat Jakarta - Bandung.

Sebagai informasi, KCIC menyediakan 4 jadwal perjalanan pulang pergi (PP) sehingga total terdapat 8 perjalanan KA yang beroperasi setiap harinya selama masa uji coba yang akan berlangsung hingga 30 September 2023.

Dari empat jadwal tersebut dua diantaranya merupakan keberangkatan Stasiun Halim dan dua lainnya keberangkatan Stasiun Tegalluar dengan waktu keberangkatan sebagai berikut:

1. Relasi Stasiun Halim - Tegalluar PP : Pukul 09.00 WIb dan 14.00 WIB

2. Relasi Stasiun Tegalluar - Halim PP : Pukul 09.00 WIB dan 14.00 WIB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News