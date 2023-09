Harga BBM di SPBU Shell Naik Lagi per 1 September 2023, Cek Daftarnya!

Harga BBM di SPBU Shell mengalami kenaikan untuk semua jenis produk. Berikut daftar harga BBM di SPBU Shell per 1 September 2023:

Bisnis.com, JAKARTA - Shell Indonesia mengumumkan kenaikan harga BBM untuk semua jenis produknya per 1 September 2023.

Mengutip laman resmi Shell, Jumat (1/9/2023), harga Shell Super naik Rp1.480 menjadi Rp14.760 per liter. Bulan sebelumnya, BBM bernilai oktan 92 (RON 92) atau setara dengan Pertamax milik Pertamina itu dipatok seharga Rp13.280 per liter.

Harga Shell V-Power juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.460 per liter menjadi Rp15.650 per liter. BBM RON 95 ini pada bulan lalu dipatok seharga Rp14.190 per liter.

Kemudian, harga Shell V-power Nitro+ (RON 98) dikerek naik Rp1.470 per liter menjadi Rp16.010 per liter dari bulan sebelumnya yang dipatok seharga Rp14.540 per liter.

Sementara itu, harga Shell V-Power Diesel mengalami kenaikan paling tinggi, yakni sebesar Rp2.530 per liter menjadi Rp16.940 per liter. Pada bulan lalu, BBM jenis diesel ini dipatok seharga Rp14.410 per liter.

Selain Shell, Pertamina juga terpantau menaikkan harga BBM nonsubsidinya, mulai dari Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamina Dex.

Harga Pertamax dibanderol seharga Rp13.300 per liter per 1 September 2023, naik Rp900 dari Juni 2023 yang dipatok Rp12.400 per liter.

Kemudian, harga Pertamax Turbo naik menjadi Rp15.900 per liter, Dexlite naik menjadi Rp16.350 per liter, dan Pertamina Dex naik menjadi Rp16.900 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Shell per 1 September 2023:

Shell Super: Rp14.760 per liter (dari sebelumnya Rp13.280 per liter) Shell V-Power: Rp15.650 per liter (dari sebelumnya Rp14.190 per liter) Shell V-Power Diesel: Rp16.940 per liter (dari sebelumnya Rp14.410 per liter) Shell V-power Nitro+: Rp16.010 per liter (dari sebelumnya Rp14.540 per liter)

*Harga berlaku untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat

