Entitas Usaha Pertamina Sabet 3 Best Award Program CSR di BISRA 2023

Bisnis.com, JAKARTA – Entitas usaha Pertamina berhasil meyabet tiga penghargaan Best Award dalam ajang Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Award (BISRA) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Dalam BISRA 2023, Bisnis Indonesia memberikan 5 Best Award, di mana tiga diantaranya diraih oleh entitas usaha Pertamina. Secara total, entitas usaha di bidang perminyakan tersebut memborong 12 penghargaan dari BISRA 2023.

PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap

PT Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap meraih kategori The Best Award for Economy Element.

Dalam program CSR yang dilakukannya di Kelurahan Kutawaru, Cilacap, anak usaha Pertamina tersebut menjalankan berbagai misi mulai dari pengelolaan sampah hingga budidaya ikan.

Kondisi geografis kelurahan tersebut yang dikelilingi lautan dan hutan tembakau, membuat masyarakat kesulitan membuang sampahnya. Alhasil, Pertamina mendirikan bank sampah dan melakukan pengolahan sampah organik dan nonorganik.

Sampah yang meliputi pengolahan limbah organik dengan budidaya magot yang kemudian diolah menjadi pakan ikan dan kepiting. Sementara limbah anorganik berupa plastik diolah menjadi paving block. Limbah plastik juga dilakukan penyulingan menjadi minyak plastik yang digunakan untuk bahan bakar penerangan para nelayan hingga memasak.

PT Pertamina EP Papua Fields

Anak usaha Pertamina yang menjalankan usahanya di Papua ini meraih The Best Award For Environmental Elements.

Pertamina berhasil menyediakan kebutuhan air bersih di sekitaran wilayah Sungai Klasafet, Papua Barat. Pasalnya, air sungai yang menjadi urat nadi wilayah tersebut terlah cukup keruh dan berbau.

Tim CSR Pertamina bahkan berhasil menurunkan kekeruhan air dari 410 Mg/L denga Ph 8,9 menjadi 104 Mg/L dan Ph air menjadi 7,0 menggunakan water treatment plant portable.

“Penghargaan ini sungguh bisa memicu kami untuk bisa berkontribusi lebih banyak lagi di Tanah Papua,” ujar Manager Pertamina EP Papua Field Muslim Nugraha setelah menerima penghargaan.

PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju

Pertamina di bagian Sumatra, tepatnya di Palembang, berhasil meraih The Best Award For Volunteer Elements.

Dalam kategori kerelawanan tersebut, PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju memberikan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Communicationa, Relation, dan CSR RU III PT Kilang Pertamina Internatinoal Refinery Unit III Plaju Ahmad Adi Suhendra menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan tersebut.

“Semoga ini menjadi inspirasi perusahan lainnya, maupun stakeholder lainnya. Ini merupakan pertama kali kami mengikuti ini, jadi semoga ke depan kami bisa mempertahankannya dan menjadi penyemangant untuk keikutsertaan selanjutnya,” ujarnya.

