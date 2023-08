Lengkap! Daftar Harga BBM Pertamina di Seluruh Indonesia Agustus 2023

Harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina mengalami kenaikan. Berikut daftar lengkap harga BBM SPBU Pertamina di seluruh Indonesia per Agustus 2023:

Bisnis.com, JAKARTA - Harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina kembali mengalami kenaikan per 1 Agustus 2023. Ada tiga jenis BBM nonsubsidi yang mengalami penyesuaian harga, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Untuk wilayah Jabodetabek, harga Pertamax Turbo BBM dipatok seharga Rp14.400 per liter pada Agustus 2023. Harga BBM jenis bensin dengan nilai oktan 98 (RON 98) ini naik Rp400 dari bulan sebelumnya yang dipatok Rp14.000 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, harga Dexlite naik Rp800 menjadi Rp13.950 per liter per Agustus 2023. Pada Juli 2023, Dexlite dipatok seharga Rp13.150 per liter.

Kemudian, Pertamina Dex dipatok seharga Rp14.350 per liter atau naik Rp800 dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya sebesar Rp13.550 per liter.

Sementara itu, harga Pertamax (RON 92) tidak mengalami perubahan sejak 1 Juni 2023, yakni tetap seharga Rp12.400 per liter. Demikian pula untuk BBM jenis Pertalite (RON 90) dan Solar subsidi juga tidak mengalami perubahan.

Berikut daftar lengkap harga BBM SPBU Pertamina di seluruh Indonesia per Agustus 2023:

1. Aceh

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

2. Sumatra Utara

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

3. Sumatra Barat

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

4. Riau

Pertamax Rp13.100

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp14.950

5. Kepulauan Riau

Pertamax Rp13.100

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp14.950

6. Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Rp11.900

Pertamax Turbo Rp13.700

Dexlite Rp13.200

Pertamina Dex Rp13.600

7. Jambi

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

8. Bengkulu

Pertamax Rp13.100

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp14.950

9. Sumatra Selatan

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

10. Bangka Belitung

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

11. Lampung

Pertamax Rp12.800

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.250

Pertamina Dex Rp14.650

12. DKI Jakarta

Pertamax Rp12.400

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

13. Banten

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

14. Jawa Barat

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

15. Jawa Tengah

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

16. Yogyakarta

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

17. Jawa Timur

Pertamax Rp12.500

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp13.950

Pertamina Dex Rp14.350

