Harga BBM Hari Ini 31 Juli di SPBU Pertamina, BP, Shell, & Vivo

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina, BP-AKR, dan Shell pada Senin (31/7/2023), terpantau belum mengalami perubahan.

Berdasarkan pengumuman di situs resmi Pertamina, harga BBM nonsubsidi per 31 Juli 2023 masih mengikuti ketetapan harga pada 1 Juli 2023. Harga Pertamax Turbo di Jawa, Bali, NTB dan NTT dipatok sebesar Rp14.000 per liter.

Kemudian, Dexlite dibanderol seharga Rp13.150 per liter dan Pertamina Dex Rp13.550 per liter. Sementara itu, harga Pertamax masih mengikuti acuan harga 1 Juni 2023 sebesar Rp12.400 per liter.

Harga BBM di SPBU Shell juga terpantau masih sama dengan ketetapan harga pada 1 Juli 2023. Berdasarkan situs resmi Shell, harga Shell Super setara RON 92 dibanderol Rp12.920 per liter untuk wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Lalu, Shell V-Power RON 95 dibanderol seharga Rp13.780 per liter, Shell V-Power Nitro plus sebagai BBM dengan angka RON tertinggi di Shell dibanderol Rp14.120 per liter, dan Shell V-Power Diesel Rp13.590 per liter.

Sementara itu, harga BBM di SPBU BP-AKR terpantau masih sesuai dengan ketetapan harga pada 13 Juli 2023. Berdasarkan situs resminya, SPBU BP AKR menjual BBM RON 90 atau setara dengan Pertalite, yakni merek BP 90 seharga Rp12.740 per liter.

Adapun, BP 92 atau BBM setara Pertamax RON 92 dibanderol dengan harga Rp12.820 per liter, sementara BP Ultimate dengan RON 95 dibanderol dengan harga yang sama seperti BBM Shell V-Power sebesar Rp13.780 per liter.

Untuk BBM jenis diesel, yakni BP Diesel dipatok seharga Rp13.160 per liter.

Harga BBM di SPBU Vivo per 31 Juli 2023 masih sama dengan ketetapan harga pada 1 Juli 2023. Revvo 90 atau BBM RON 90 dibanderol dengan harga Rp11.200 per liter.

Sementara itu, Revvo 92 atau setara BBM RON 92 dijual dengan harga Rp12.700 per liter dan BBM jenis Revvo 95 dibanderol Rp13.580 per liter. Dengan begitu, harga Revvo 95 menjadi yang termurah di kelasnya untuk BBM RON 95 dibandingkan BP Ultimate maupun Shell V-Power.

Berikut daftar lengkap harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP, Vivo per 31 Juli 2023:

1. Pertamina

Solar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp14.000 per liter

Dexlite: Rp13.150 per liter

Pertamina Dex: Rp13.550 per liter

2. Shell

Shell Super: Rp12.920 per liter

Shell V-Power: Rp13.780 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp13.590 per liter

Shell V-power Nitro+: Rp14.120 per liter

3. BP

BP Ultimate: Rp13.780 per liter

BP 92: Rp12.820 per liter

BP 90: Rp12.740 per liter (hanya tersedia di SPBU BP Jabodetabek)

BP Diesel: Rp13.160 per liter

4. Vivo

Revvo 90 : Rp11.200 per liter

Revvo 92 : Rp12.700 per liter

Revvo 95 : Rp13.580 per liter

