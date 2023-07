Harga BBM di SPBU BP Resmi Turun per 13 Juli, Cek Daftarnya!

Bisnis.com, JAKARTA - Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik BP-AKR kembali melakukan penyesuaian harga produk bahan bakar minyaknya (BBM) per 13 Juli 2023.

BP-AKR mengumumkan bahwa harga BBM untuk dua jenis produk bensinnya, yakni BP 92 dan BP 90 resmi turun.

"Per tanggal 13 Juli 2023, harga BBM BP 92 dan BP 90 di semua SPBU bp yang berada di wilayah Jabodetabek turun," demikian pernyataan resmi BP-AKR, dikutip Jumat (14/7/2023).

Harga BP 92 turun Rp100 menjadi Rp12.820 per liter. BBM dengan nilai oktan 92 (RON 92) atau setara Pertamax milik Pertamina itu semula dibanderol seharga Rp12.920 per liter per 1 Juli 2023.

Untuk harga BP 90 (RON 90) atau setara Pertalite ini diturunkan menjadi Rp12.740 per liter dari harga semula Rp12.840 per liter.

Meski demikian, harga BP 92 dan BP 90 terbaru ini tetap naik bila dibandingkan dengan harga pada Juni 2023. Bulan lalu, harga BP 92 dipatok seharga Rp12.630 per liter, sementara harga BP 90 dipatok Rp12.550 per liter.

Sementara itu, harga BP Ultimate dan BP Diesel tidak mengalami perubahan harga atau tetap, yakni masing-masing dibanderol seharga Rp13.780 per liter dan Rp13.160.

Berikut daftar harga BBM di SPBU bp per 13 Juli 2023:

BP Ultimate: Rp13.780 per liter BP 92: Rp12.820 per liter BP 90: Rp12.740 per liter (hanya tersedia di SPBU BP Jabodetabek) BP Diesel: Rp13.160 per liter

