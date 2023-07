Pemerintah Indonesia Minta AS Permudah Akses Pasar Mineral Kritis

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia meminta Amerika Serikat (AS) agar mempermudah akses pasar bahan mineral kritis asal Indonesia.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga saat bertemu dengan Deputi United Stated Trade of Representative (USTR) Sarah Bianchi di Jakarta pada Senin (17/7/2023). Keduanya membahas hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan AS, termasuk perkembangan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

"Dalam pertemuan, Duta Besar Bianchi menyatakan target AS agar IPEF dapat selesai pada tahun ini. Indonesia kembali menyuarakan perlunya komitmen akses pasar, salah satunya terkait bahan mineral kritis agar ada manfaat nyata yang didapatkan," ujar Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga melalui siaran persnya, Selasa (18/7/2023).

Pemerintah juga mengajak agar AS menanamkan investasinya dalam proyek transisi energi Indonesia. Jerry mengatakan, investasi dari AS penting untuk mewujudkan ekonomi hijau dan hilirisasi dalam bidang ekstraksi bahan mineral kritis dan bahan baku lain yang dibutuhkan dalam sektor energi bersih, misalnya sebagai komponen baterai untuk kendaraan listrik.

IPEF yang diluncurkan pada 23 Mei 2022 di Jepang merupakan pernyataan di tingkat politis untuk mengatasi berbagai tantangan global untuk meningkatkan kerja sama ekonomi AS di kawasan Indo Pasifik melalui empat pilar, yaitu perdagangan, rantai pasok, ekonomi bersih, serta ekonomi berkeadilan.

Sebanyak 14 negara bergabung dalam IPEF, yaitu AS, Australia, Brunei Darussalam, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Fiji.

Negara mitra dapat memilih untuk ikut di salah satu pilar (parsial) atau seluruh pilar. Indonesia menyatakan bergabung di keseluruhan pilar. Putaran ke-4 perundingan IPEF telah selesai digelar pada 9-15 juli 2023 di Busan, Korea Selatan. Adapun, putaran ke-5 diagendakan pada September 2023 mendatang di Thailand.

"Terkait dengan pembahasan perundingan, Indonesia juga meminta fleksibilitas dari pihak AS untuk ketentuan-ketentuan baru bagi negara anggota yang cukup sensitif untuk kebijakan nasional," ujar Jerry.

Sementara itu, Duta Besar Bianchi menyampaikan, berdasarkan hasil Pertemuan Tingkat Menteri IPEF di Detroit, AS bulan Mei lalu, isu bahan mineral kritis akan dibahas dalam pilar perdagangan. AS akan mengeksplorasi pengembangan pembahasan di Pilar 1. AS juga meminta adanya komitmen yang tinggi bagi negara anggota untuk menerapkan standar lingkungan dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, AS adalah negara tujuan ekspor ke-2 dan asal impor ke-6 bagi Indonesia pada 2022. Neraca perdagangan kedua negara membukukan surplus bagi Indonesia US$16,6 miliar.

Ekspor Indonesia ke AS pada 2022 tercatat US$28,2 miliar dan didominasi minyak sawit, alas kaki kulit, alas kaki bahan kain, ban, dan krustasea. Impor Indonesia dari AS pada 2022 tercatat US$11,6 miliar dan didominasi kedelai, residu pati, susu dan krim, kapas, dan tepung.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), AS adalah sumber ke-6 foreign direct investment (FDI) Indonesia pada 2022. Investasi AS di Indonesia pada 2018—2022 tercatat US$8,52 miliar yang mencakup 4.691 proyek.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News